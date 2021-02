Los test serológicos a estudiantes de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada afloran cinco positivos

El miércoles y viernes de la pasada semana y de forma previa a su incorporación como estudiantes en prácticas en centros educativos, la Universidad de Granada y la Consejería de Salud y Familias realizaron test serológicos a 1.483 alumnos matriculados en el Máster de Secundaria (también conocido como MAES) y en la Facultad de Ciencias de la Educación. Tras la realización de estas pruebas la Oficina de Gestión de la Comunicación indicó que se detectaron cinco positivos en serología, que posteriormente dieron negativo en la PCR.

Se trató de “una prueba obligatoria”, que no necesitó preparación previa y consistió en la extracción de una muestra de sangre del dedo para detectar la presencia del virus en el organismo. Al igual que para los estudiantes del prácticum y del MAES que realizaron sus prácticas en el primer cuatrimestre, los test se realizaron en el pabellón Universiada de Fuentenueva. Una vez realizada la punción, los estudiantes se fueron a casa y únicamente “si hay algún positivo” se avisó telefónicamente. A los estudiantes en esta circunstancia se les dio cita para la PCR. No se han facilitado datos sobre el número de estudiantes que no fueron a las pruebas por encontrarse en cuarentena bien por ser contacto estrecho de un contagiado o por haberse contagiado de Covid.

En el primer cuatrimestre se realizó la prueba a 837 estudiantes de Ciencias de la Educación y 157 del centro adscrito La Inmaculada. Tras la prueba rápida, siete matriculados en la UGR y uno más de La Inmaculada quedaron pendientes de una PCR posterior para confirmar o descartar la enfermedad. Finalmente dieron negativo. Una cuarentena de estudiantes no se personó entonces a las pruebas serológicas por estar en aislamiento.

Estos cribados forman parte del protocolo establecido por Salud y Familias dentro de los centros educativos, donde ya ha comenzado la vacunación del profesorado. Los estudiantes en prácticas no recibirán la inmunización, de momento,y ya sehan incorporado a los centros educativos donde completarán su formación.