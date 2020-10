Ponen en marcha un servicio de atención psicológico a las víctimas de explotación sexual

La Diputación, a través del área de Igualdad, ha puesto en marcha un servicio de asesoramiento y apoyo psicológico a victimas de trata y explotacion sexual que se encuentren en municipios menores de 20.000 habitantes y que no dispongan de un centro de información a las mujeres o de un servicio público de estas características.

Se trata de un servicio de atención psicológica online seguro, orientado a mujeres que sufren las consecuencias derivadas del ejercicio de la prostitución, y que residen en entornos rurales. El objetivo de esta iniciativa es mejorar su salud y calidad de vida, generar cambios sociales en su entorno y favorecer que este colectivo no esté estigmatizado.

La diputada de Igualdad, Juventud y Adminsitración Electrónica, Mercedes Garzón, ha manifestado este viernes, durante la presentación de este nuevo servicio, que la Diputación "no va olvidar a las personas que sufren las mayores dificultades para el acceso a los recursos esenciales, como las mujeres víctimas de trata y explotación sexual". "Entendemos que es el momento de mostrar nuestro compromiso social frente a los problemas que afectan a nuestra provincia", ha señalado.

Un grave problema en todo el país

Garzón ha insistido en que la trata y la explotación sexual a la que están sometidas muchas mujeres son un problema "grave en todo el país", y que "aunque no lo parezca, en los municipios de nuestra provincia, en nuestros pueblos, hay muchas mujeres en esta situación que necesitan ayuda".

También ha aclarado que, en caso que las mujeres no dispongan de acceso a internet, la atención psicológica, que realizan psicólogas colegiadas, se hará de forma telefónica. Además, se contempla, de forma excepcional y dependiendo de los casos, alguna sesión presencial, en el que la psicóloga se trasladará al municipio en el que resida la usuaria.

La diputada ha recordado que las sesiones a distancia no pretenden sustituir la atención presencial, "pero resulta imprescindible para adecuar recursos complementarios a las nuevas necesidades, y a los nuevos tiempos, sobre todo para poblaciones que no tienen todos los recursos y para mujeres que no tienen posibilidad de moverse con facilidad para ser atendidas".

Los detalles para acceder al servicio

El acceso a este servicio se puede solicitar a través del teléfono 669534402 en horario de 10:30 a 13:30 o escribiendo a la dirección de correo psicoline@dipgra.es. La conexión se realizará a través del programa gratuito Skype y las sesiones tendrán una duración de entre 45 y 60 minutos.