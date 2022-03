El servicio de limpieza de Granada tendrá que reducir servicio y personal

El servicio de limpieza y recogida de basura de Granada va a verse modificado a la baja en los próximos meses. Esa es la consecuencia que ha advertido hoy el equipo de gobierno del PSOE después de que la oposición haya dejado solo al gobierno y haya rechazado un punto clave para el servicio: el crédito de 1,6 millones de euros extra para pago del servicio durante el segundo semestre del año, 214.000 euros al mes por la revisión del IPC, la actualización de activos pendientes o el incremento en el gasto de mantenimiento de los vehículos. Según el equipo de Gobierno, esto afectará de dos formas: menos servicio y por tanto más suciedad y menos personal ya que habrá que reducir la masa salarial.

El equipo de Gobierno sabía que este punto no iba a salir adelante pero ha dicho que quería el debate para "retratar" a cada grupo y que "la gente sepa quién tiene la responsabilidad de que se afecte el servicio y el personal", lo que UP ha calificado de "chantaje".

Finalmente toda la oposición ha votado en contra del crédito (PP, Vox y UP, además de los concejales no adscritos Sebastián Pérez, Lucía Garrido y Manuel Olivares) y el punto se ha quedado solo con los 12 votos a favor del PSOE y de los no adscritos Luis Salvador y José Antonio Huertas y los 15 en contra del resto de partidos.

El portavoz de Unidas Podemos, Antonio Cambril, ha criticado el reparto de 20 millones de beneficios a la empresa y ha relatado lo que paga de más Granada por la limpieza respecto a otras capitales por el porcentaje alto de beneficios, asegurando que "vamos a defender a los trabajadores", acusando al PSOE de utilizarlos como "escudos humanos, como rehenes". Además, ha asegurado que temen que se tocará a la plantilla "sí o sí", con estos 1,6 millones o sin ellos. Cambril ha acusado de "chantaje" al PSOE en todo momento y ha apostado que hay 13 millones para "maniobrar sin tocar a los derechos de los trabajadores. "Lo que hay que hacer es tocar el beneficio de la empresa", ha apuntado.

Desde el PP, Francisco Fuentes ha justificado también el voto en contra de su partido criticando también el reparto de beneficios a Inagra, que se incrementa también con los 4 millones que recibía el Ayuntamiento en este reparto y que se van a dedicar a pagar facturas, por lo que "solo se beneficia la empresa". Vox también se ha posicionado en contra.

Partida insuficiente para volver a la normalidad

El concejal de Medio Ambiente, Jacobo Calvo, ha acusado a la oposición de mentir ya que saben que durante la pandemia la limpieza se llevó 39 millones de euros porque no había servicios extraordinarios como los de las fiestas, pero que el servicio 'normal' ronda los 41 millones. "Ahora existe una partida insuficiente para volver a la normalidad y ustedes van a provocar que haya un empeoramiento del servicio, que las calles estén más sucias, más basura alrededor de los contenedores, porque no hay dinero suficiente y va a haber una reducción de jornadas que afectará a los trabajadores con una reducción de trabajadores eventuales o de plantilla". "Es un asunto mayor y esperaba altura de miras, sobre todo del PP, y veo que no la tienen. Van en contra de Granada", ha dicho Clavo, insistiendo en la merma del servicio. Como ejemplo, ha citado que en 2020 hubo una reducción de las jornadas de 30.185 en el servicio de limpieza y recogida de basura.

"Será la consecuencia del voto en contra de PP, UP, Vox y los no adscritos y condicionará también la partida para el presupuesto del nuevo pliego" de limpieza y recogida de basura. "Con 39 millones no hay suficiente y eso lo sabía también el PP durante su mandato ya que el propio coordinador pidió una fórmula para incrementar el presupuesto", ha apostillado el concejal.

El concejal de Economía, José Antonio Corpas, ha dicho al PP "la verdad siempre les va a perseguir" en alusión a que "saben que el coste real del servicio de limpieza es de unos 41 millones y hay que volver a esa senda y no a los 39", insistiendo en que afectará a los trabajadores y que a la nueva empresa que salga del contrato tendrá que contar con menos personal y "un servicio peor". Sólo en plantilla la limpieza se lleva 32 millones. Con todo, ha dicho que el gobierno "intentará recuperar la partida" para que no se llegue a los extremos advertidos en servicio y personal.