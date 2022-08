Y como siempre, Granada llegó tarde al Mundial de fútbol

Granada no será una de las ciudades españolas que albergue partidos del Mundial de fútbol 2030 al que aspira España en una candidatura conjunta con Portugal. Esto se sabe desde mediados del mes de julio, cuando la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Gobierno central mantuvieron una reunión en Las Rozas (Madrid) junto a representantes de las comunidades autónomas, ayuntamientos y clubes que habían mostrado interés en formar parte de la gran cita futbolística de dentro de ocho años, y en la cual se anunciaron las quince subsedes preseleccionadas. Y como ya pasó en el Mundial de fútbol de 1982, la capital de la Alhambra y el estadio de Los Cármenes se han quedado fuera de la cita.

España y Portugal han seleccionado quince ciudades y dieciocho estadios de los cuales habrá cuatro que se 'caigan' de la selección final en función del formato del campeonato, del cual se desconoce su extensión, ya que aspira a pasar de 32 a 48 selecciones nacionales. En cualquier caso, en un Mundial más amplio, Granada tampoco tendría cabida ni estará presente. El Gobierno y la Federación seleccionaron en función del interés mostrado por las instituciones públicas o los clubes las ciudades de Madrid (estadios Santiago Bernabéu y Metropolitano), Barcelona (con otros dos estadios), Valencia, Sevilla, Bilbao, San Sebastián, Gijón, Zaragoza, La Coruña, Vigo, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, y en Andalucía, Sevilla (con La Cartuja) y Málaga. Portugal pone dos estadios en Lisboa y uno en Oporto.

La reunión clave del pasado mes de julio evidenció que Granada no tenía ninguna opción de ser sede. No mostró interés en convertir a Los Cármenes en sede de un gran evento futbolístico de selecciones, el único gran evento que le queda por albergar a la capital en deportes de equipo mayoritarios, que además podría haber servido para justificar una ampliación y modernización del estadio del Zaidín. Ya en la cita celebrada en la sede de la RFEF 'estaba el pescado vendido'. Ahí acudieron representantes de la Junta de Andalucía presentando como sus candidatas a Sevilla y Málaga, que estuvieron presentes cargos altos e intermedios de sus respectivos ayuntamientos, además de diputados provinciales y, en el caso de Málaga, del administrador judicial del club de la ciudad.

Quedan dudas de por qué Granada no estuvo entre las candidatas. Si fue por dejadez municipal, si se presentó candidatura pero se rechazó, si la Junta escogió las dos ciudades aspirantes, o si fue la propia Federación la que propuso. Solo se sabe, según las informaciones aparecidas en diferentes medios, que había un plazo de presentación de candidaturas porque la de Vigo entró fuera de plazo pero, aun así, fue admitida por la RFEF.

Mundial España 1982

No es la primera vez que esto le pasa a Granada. De hecho ya se quedó fuera del único Mundial acogido hasta la fecha por España, el del año 1982. Y esto por llegar, literalmente tarde. En 1976 la RFEF mandó circulares para que pudiesen presentar candidatura urbes de más de 200.000 habitantes y que tuvieran equipos en Primera o Segunda División. Nadie contestó. Es más, la ciudad creó una comisión para pedir ser una de las ciudades mundialistas en 1978, año y medio más tarde de que las crearan otras sedes como Málaga. Pero es más, apenas dos meses después haberse creado aquella comisión, el Comité Organizador del Mundial 1982 rechazó la candidatura de Granada y Los Cármenes por haberla presentado fuera de plazo. Y es que la selección de estadios se realizó en septiembre de 1977: un año antes.

Aquella historia fue un tanto rocambolesca. La primera vez que se especuló con que la ciudad pudiera albergar partidos del Mundial 82 fue cuatro años antes de la cita. La FIFA no había decidido sobre la ampliación aún de la Copa del Mundo de 16 a 24 equipos como sucedió, y España no sabía cuántas sedes iban a hacer falta. El que fuera presidente de la RFEF, Pablo Porta, mencionó a Granada dentro de una terna de candidatas junto a Alicante y Málaga durante una visita a la ciudad costasoleña. Ya fuera por echar balones fuera o no, o por la cercanía de un amistoso que España iba a jugar dos meses después contra México en Los Cármenes, la ciudad empezó a sonar.

El baño de masas que se dio la Selección, que por entonces preparaba el Mundial de 1978, en Granada alimentó las esperanzas para ser escogida sede. Pero había que ir con prisa porque el tiempo apremiaba y la ciudad tenía que construir un nuevo estadio. Se movieron hilos y entró en escena el Granada CF, que prácticamente invitó a las instituciones a aprovechar la ocasión de financiación que ofrecía el Gobierno para construir un nuevo estadio de Los Cármenes. Además, recientemente se había cambiado el uso en el Plan General de la antigua parcela del campo de fútbol, que se catalogaba como zona verde además de trazar una nueva avenida que extendía hacia el norte Doctor Olóriz. El Estado sufragaba en términos reales entre un 33 y un 40% de la obra del nuevo estadio y el resto lo pondrían club y ciudad con las plusvalías sacadas de la venta de los terrenos antes de que entrara en vigor el nuevo plan y se devaluara.

Hubo quien creyó que había más plazo para poder presentar la candidatura, de ahí a que a mediados de 1978 Granada se precipitara hacia una puerta que estaba cerrada. La única esperanza era que una de las ciudades seleccionadas, Santander, finalmente se cayó de las sedes seleccionadas y finalmente nadie la sustituyó. España modernizó buena parte de sus estadios y Granada se quedó sin Mundial y sin nuevo estadio (aunque el proceso continuara y dos años más tarde se presentara una maqueta con un campo de 22.000 plazas a construir en la parcela donde ahora están las ruinas de la Ciudad Deportiva Granada 92, a espaldas del centro comercial Alcampo).

Eurocopa España 2004

Pero Granada si estuvo atenta a finales de los años 90 cuando se movió con rapidez para 'quitarle' a Málaga su puesto en la Eurocopa 2004. El Ayuntamiento se ofreció y la Federación acabó incluyendo a la ciudad entre las trece escogidas para albergar partidos de aquella Copa de Europa de Naciones. Una de las grandes ventajas que presentaba era que el Nuevo Los Cármenes estaba casi recién inaugurado y aún estaba sobre la mesa la facilidad para ampliarlo a las 30.000 plazas que exigía la UEFA en aquel momento. Además, aún estaba fresca en la memoria la capacidad organizativa de la ciudad tras acoger los Mundiales de esquí de Sierra Nevada en 1996. Además, la propia UEFA había agraciado a Granada con la celebración de la Eurocopa de fútbol sala de 1999 en el Palacio de Deportes.

El propio organismo europeo mandó a Granada una inspección que examinó el estadio y la capacidad hotelera de la ciudad para darle el visto bueno antes de ser incluida en el dossier final, algo que pasó en enero de 1999. El Nuevo Estadio de Los Cármenes se ampliaría cerrando las esquinas, rebajando el terreno de juego para dar cabida a tres líneas más de asientos, y además se volaría la tribuna de Preferencia para construir un graderío nuevo con 2.000 asientos más. Se invertiría también en nuevas cabinas de prensa y en el terreno de juego. En total, entre 800 y 1.000 millones de las antiguas pesetas.

Pero la política entró en juego. El martes 12 de octubre, Día de la Hispanidad, la UEFA escogía la sede de la Euro 2004 en un Comité Ejecutivo celebrado en la ciudad alemana de Aquisgrán. España era la gran favorita por delante de Portugal y de la candidatura conjunta de Austria-Hungría. Pero a eso de las cuatro de la tarde llegó el gran chasco cuando Lennart Johansson, presidente de la UEFA, leyó el nombre de Portugal. Nunca se supo el número de votos de forma oficial, pero la institución justificó su elección en pos de "modernizar" las infraestructuras y estadios portugueses, admitiendo que España tenía mejor cartel, pero apelando a un supuesto espíritu "solidario" en la elección.

Lo que se quedó sin modernizar fue Los Cármenes. Y Granada perdiendo la ocasión de ser subsede de un gran torneo de selecciones de fútbol. Al menos compensa el baloncesto, presente en el Eurobasket de 2007 y el Mundial de 2014, donde además acogió los partidos de la selección.