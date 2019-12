Silencio del equipo de gobierno de Granada ante la 'crisis del Parque'

El alcalde de Granada y vicepresidente del consorcio del Parque de las Ciencias, Luis Salvador, prefirió no hacer declaraciones en el día de ayer. Ni el regidor de Ciudadanos ni el resto del equipo de gobierno se manifestaron sobre la denuncia del portavoz de Podemos-IU en el Ayuntamiento, Antonio Cambril, de que el museo vaya a ser gestionado económicamente por la Junta como tampoco hablaron después de que las consejerías, la de Hacienda y posteriormente la de Educación emitieran sus respectivos comunicados.

En concreto, fuentes cercanas a la Alcaldía indicaron que en el día de ayer se remitían al comunicado de la Consejería de Educación, gestionada por Javier Imbroda de Ciudadanos. La 'bomba' lanzada por Cambril pilló por sorpresa a la Junta pero también a los representantes del gobierno de la capital, que no hallaron respuesta ante la polémica de que el primer museo interactivo andaluz, con sede en Granada, vaya a ser gestionado económicamente por la Junta.

Y es que el totum revolutum en el que se ha convertido la política granadina en los últimos tiempos hacía muy difícil una salida para cualquiera de los componentes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, ya que por encima de ellos estaban las decisiones de sus partidos a nivel andaluz que son los mismos que los de la capital: PP y Ciudadanos.

Además, en toda esta situación confluyen también las tensiones de ambas formaciones entre los gobiernos de la ciudad y los autonómicos con luchas de poder a nivel interno que hacían todavía más complejo el contexto para salir a hablar.

En todo caso, no deja de llamar la atención que el vicepresidente del consorcio y máximo representante de la ciudad no tuviera palabras ayer ante una nueva crisis política que se suma a la reciente de la clave de empleo y a un año político marcado por la tensión. Hoy hay pleno municipal y además se presenta una exposición en el museo. Será difícil que no rompan su silencio.