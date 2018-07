Las 13 'sillas calientes' del Parlamento

No son tan populares como los diputados nacionales en el Congreso. Sus nombres asoman con cuentagotas en la información local, aunque quizá su incidencia sobre la vida de los ciudadanos sea tan importante o más que las de cualquier otro representante. Se trata de los parlamentarios andaluces, los que con sus votos en el Hospital de las Cinco Llagas deciden sobre asuntos tan importantes como la sanidad o la educación, de competencia autonómica. Granada tendrá que elegir en pocos meses -se espera que las elecciones se convoquen a la vuelta del verano- a sus nuevos trece representantes en el órgano andaluz. Trece escaños que están poco claros cómo se repartirán por la inestabilidad del patio político, así como es difícil imaginar los nombres de quienes pueden ocuparlos dadas las disputas internas de los partidos. En los grandes partidos, sobre todo en el PSOE, sí hay más posibilidad de continuismo ya que Teresa Jiménez cuenta con el aval de Susana Díaz y es una política influyente dentro del Parlamento. Por su parte, Marifrán Carazo en el PP también goza de respaldo de Juanma Moreno y, por tanto, del bloque 'sorayista'. Esto hace que el sillón de la popular quede más pendiente del futuro inmediato del Partido Popular a nivel nacional.

Por lo pronto, varios cabezas de lista por Granada en las pasadas elecciones no van a repetir. A la conocida baja de José Antonio Funes, el único parlamentario granadino de Ciudadanos, que abandonará la política al término de la legislatura para acabar la docencia se ha unido la de Mari Carmen Pérez, la parlamentaria de IU por Granada que no podrá concurrir por tercera vez consecutiva al Parlamento de Andalucía al no contar con el aval del Partido Comunista de Andalucía. Precisamente su 'veteranía' en el cargo ha jugado en su contra durante la votación interna de la ejecutiva regional, pese a haber sido respaldada por la militancia como la coordinadora provincial de Izquierda Unida.

Por otra parte, Jesús de Manuel y Carmen Lizárraga, los dos representantes provinciales por Podemos, van en 'bandos' diferentes en las primarias andaluzas de Podemos. Lizárraga sería cabeza de lista si Teresa Rodríguez sigue al frente de la formación morada, mientras que De Manuel es la persona de confianza de Isabel Franco en Granada dentro de la plataforma 'Defender Podemos Andalucía'. A este enredo hay que sumar a Leticia García Panal, que ha iniciado una tercera candidatura independiente con base en la Vega granadina, lo que por un lado remarca la pluralidad de la izquierda y por otro su tradicional desunión en momentos claves como el actual, con las urnas a la vuelta de la esquina.

Lizárraga juega con ventaja al partir dentro de la candidatura favorita y la que goza de más visibilidad como es la de la actual líder morada en Andalucía. De esta forma es Jesús de Manuel quien tendrá más dificultades para seguir en un cargo institucional, ya que a nivel provincial apoyaba la candidatura 'oficialista' de Antonio Folgoso que salió perdedora en detrimento de la de Lilian Bermejo.

En el ala del Partido Popular, a la histórica parlamentaria Marifrán Carazo le vendría bien el empuje del 'sorayismo' a nivel nacional, pues un posible bloque de Casado con Cospedal podría apartar a los afines a Juanma Moreno de las listas toda vez que las candidaturas tienen que pasar por la Ejecutiva Nacional del PP. Nadie es ajeno a este horizonte cambiante de la política.