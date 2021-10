Así fue el primer día sin restricciones en Granada: una nueva normalidad que tardará en ser normal

La Granada de la nueva normalidad se parece y mucho a la que había anteayer. Y es que las limitaciones de horarios y aforos ya eran muy laxas para el común de los ciudadanos. Solo fue en la noche donde más cambios se notaron una vez dieron las 0:00 horas del viernes. Por lo demás, se siguieron viendo las colas delante de los negocios pequeños, en las puertas de los bancos, de los centros de salud, y en muchos establecimientos no se había todavía quitado los carteles que limitaban la distancia entre personas a dos metros. Ya fuera por propio despiste de los dueños o porque muchas costumbres adquiridas en la pandemia se van a mantener, casi para siempre, volver a la normalidad tal y como se concebía antes de marzo de 2020 va a costar mucho tiempo.

De entrada ayer iba a ser el primer día de vuelta a la presencialidad completa en la Atención Primaria andaluza, pero al menos en Granada no fue tal que así. Las colas en las entradas de los centros de salud se volvieron a repetir como durante la última fase de la pandemia, con un control de acceso al interior de los mismos. Pero no todo fue igual en todos sitios.

Atención Primaria

Mientras que, por ejemplo, en el nuevo centro de salud de la Bola de Oro o en el de Las Flores, la tranquilidad reinaba y apenas había pacientes que atender, en otros más grandes como el del Zaidín un agente de seguridad cribaba y controlaba una fila de gente superior a la veintena de personas que esperaban su turno para pasar. El guardia se afanaba en explicar que aún no se podía entrar dentro con normalidad, e incluso a una usuaria le explicó que esa misma mañana se celebraba una reunión en el distrito sanitario para terminar de definir cómo será la vuelta a la Atención Primaria de forma presencial. La resignación, aunque más bien ya la costumbre de los usuarios de este centro esperaban pacientes. Qué más da un día más comparado con meses de espera.

Por su parte, en Las Flores, varias enfermeras coincidían en que la tranquilidad del día de ayer vino marcada porque “los viernes se va mucha gente a la playa”, por lo que la asistencia no era muy importante. “Pero el lunes sí va a ser el primer día fuerte”, añaden. Efectivamente, será el próximo día 4 cuando de verdad comience a notarse la nueva normalidad de la Junta de Andalucía en los centros de salud. “Nosotras estamos dando citas ya presenciales para ese día”, confirman.

Fuentes sanitarias explicaron a esta redacción que el acceso libre a los centros de salud y consultorios de la provincia aún no se había autorizado, y que se había vuelto a la presencialidad en las consultas con pero con un acceso limitado con una persona de compañía. La Consejería de Salud emitió una nota de prensa anunciando la normalidad en la Atención Primaria, pero que esta se irá recuperando de forma progresiva. Además, el SAS añade que desde ayer los usuarios podían solicitar directamente su consulta presencial a través de ClicSalud+, el teléfono y la app de Salud Responde y también en los propios centros.

Comercios y bares

La normalidad como tal no se notó en los centros de salud, y en el resto de negocios tampoco. Ya fuera porque ya había aforos bastante altos (75% en interiores y 100% en terrazas y sin limitación de personas por mesa en bares, y distancia de 1,5 metros en comercios), por despiste y dudas en muchos, la mañana fue exactamente igual que, sobre todo, en el último mes tras las vacaciones de verano. A Juan, dueño de la Cafetería Macondo, le cogió por sorpresa y preparó sus mesas como en nivel 1 de alerta. Leyó la prensa por la mañana pero no por la tarde, y creía que al tener la incidencia por encima de 50, la ciudad no pasaría el corte. “Pero ya el lunes sí pongo todas las mesas”, dijo.

Muchos bares mantenían las costumbres de guardar distancia en las terrazas como el Ápol, aunque interiores, como en La Almudena del Zaidín, ya la distancia entre mesas era visiblemente menor. Lo que no ha desaparecido es el spray con alcohol o el dispensador de gel para desinfectar. “Yo lo veo como todos los días”, comentaba Francisco mientras desayunaba en una terraza cerca de San Antón.

Y era verdad. Todo el centro rezumaba tiempos prepandémicos. En el nuevo Zara de Recogidas, el trasiego de personas era continuo y no había control de acceso alguno. Sin embargo, los pequeños locales mantenían en el suelo las marcas, ya muchas desgastadas, de la distancia de seguridad entre personas. “No me ha dado tiempo a quitarlo”, según Alicia, la dependienta de una mercería. Mónica, de Mercafruta, tampoco nota diferencia: “Nosotros podíamos tener dentro a dos personas, ahora como mucho cuatro, no tenemos espacio para más”.

La noche

Así que donde más se notó la vuelta a la normalidad era para quienes desde hace más de año y medio no la tienen, los locales de ocio nocturno. La madrugada del viernes dio el pistoletazo de salida. Aunque las calles ya llevan semanas hasta arriba de gente joven y menos joven deseando un rato de fiesta, baile y vasos, las ganas de ver amanecer no se hicieron esperar mucho y ya las grandes discotecas de la ciudad de Granada abrieron hasta el máximo horario permitido entre semana, que son las seis de la mañana (el fin de semana se alargará hasta las 7:00).

La 'recuperada' Granada 10 vio colas como en tiempos pretéritos, aunque ahora con los que podrían ser nietos o bisnietos de los primeros que la disfrutaron. Al igual que otro establecimiento mítico, la Kapital, de Plaza de Gracia. También se contemplaba un gran ambiente en calle Moras, aunque no tanto como en un fin de semana, y la Mae West tardó un poco en arrancar, pero también está lista para recuperar las noches de siempre.