El sindicato CCOO Granada denuncia la imposibilidad de un funcionario de volver a su puesto de trabajo

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Granada ha denunciado este lunes la situación de "indefensión" en la que se encuentra un funcionario de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, que desea incorporarse a su puesto de trabajo después de haber sido dado de alta el pasado 31 de octubre tras una incapacidad permanente revisable, "y que no recibe respuesta alguna de la Administración".

Desde el sindicato han reclamado a la Junta para que resuelva la situación de esta persona, "que se encuentra sin recibir remuneración alguna desde hace tres meses", y que no recibe información sobre su futura incorporación, "amparada por Ley".

Este funcionario, por mejoría de su enfermedad, fue dado de alta en la Seguridad Social a 31 de octubre, solicitando la incorporación a su puesto de trabajo en ese momento. "Paradójicamente, tres meses después de esta solicitud la Administración no resuelve nada sobre su incorporación", han asegurado.

"El perjuicio", ha alegado CCOO, "no sólo está siendo a nivel económico, sino también a nivel anímico, viendo esta persona sus derechos pisoteados. Teniendo su plaza fija, desde CCOO no entendemos como no se produce la incorporación a su puesto, por la ineficacia de la Administración".

"Por todo ello, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Granada, pide que se resuelva de inmediato esta situación, más aún si cabe con la falta de personal que existe, a día de hoy, en las dependencias de la Junta", han concluido.