Los sindicatos denuncian colas y saturación en las oficinas municipales de información

Las secciones sindicales de CCOO, CGT, SITAG y UGT han denunciado mediante un comunicado la saturación de las oficinas de información y registro del Ayuntamiento de Granada por una "gestión nada eficaz" que se manifiesta con las enormes colas de ciudadanos que se forman cada día en las 5 oficinas abiertas a día de hoy.

Según explican, desde hace dos semanas llevan advirtiendo a la Concejalía de Participación Ciudadana que tenían que gestionar de otra manera la cita previa. "Era fácil adivinar que tras dos meses cerradas al público, tras su apertura y teniendo en cuenta además que el resto de oficinas similares de la administración de la Junta de Andalucía y del Estado seguirían cerradas al público, así como muchos servicios del propio Ayuntamiento, la demanda por parte de la ciudadanía iba a ser bastante alta".

"Si bien es bastante acertada la decisión de implantar la cita previa para ser atendido presencialmente en estas oficinas, así como el abrir sólo 5 oficinas de las 8 existentes, desde la parte sindical dejamos claro que el problema no puede ser el abrir o no abrir mas oficinas, ya que se solicitó en su día que las que se abrieran estuvieran bien organizadas para evitar lo que esta sucediendo. No parece lógico dar cada día el mismo número de citas previas que se daban con todas las oficinas abiertas y todos los trabajadores disponibles antes de la crisis sanitaria".

Según relatan, "hasta hace unos días en oficinas con cinco trabajadores se estaban dando unas 160 citas previas por día, lo que supone que en 4 horas de atención al público cada trabajador atiende a 32 personas usuarias, 1 persona usuaria cada 7 minutos y medio. En el propio área de Participación Ciudadana conocen que la mayoría de trámites que las personas usuarias demandan de estas oficinas conllevan en muchos casos el doble de tiempo. Esto ha traído como resultado las enormes colas de personas usuarias, provocando que tanto los trabajadores que atienden presencialmente a la ciudadanía como aquellos que gestionan esas colas, en 5 horas no tengan ni siquiera un descanso de 5 minutos para poder ir al aseo. Las condiciones de trabajo a las que se ve sometida esta plantilla está provocando un estrés inasumible para una organización que pretenda cuidar la salud de sus trabajadores".

Para los sindicatos, la solución pasaba por "reducir el número de citas previas programadas para cada día", y respecto a los trabajadores que se iban reincorporando presencialmente, destinarlos a dichas oficinas donde aún había puestos para cubrir. Así se solicitó en un escrito por registro el lunes 8 de junio. Una semana después el Área de Participación Ciudadana contesta a dicho escrito alegando que las colas se forman porque las personas que acuden con su cita previa para un trámite una vez en las oficinas solicitan varios trámites más, y que los trabajadores ante estas solicitudes intentan atender todas las demandas de la ciudadanía, afirmando que desde hace unos días se han reducido las citas previas un 20%", algo que los sindicatos desmienten.

En el caso de que no se solucione este problema que crea un malestar entre las trabajadores, las secciones sindicales no descartan convocar de momento paros parciales de dichos servicios hasta que se solucionen todos los problemas.