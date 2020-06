Los sindicatos rechazan la medida del Ayuntamiento de Granada de no cubrir bajas laborales

Las secciones sindicales de CGT, UGT y CCOO del Ayuntamiento de Granada han mostrado su rechazo a la medida planteada desde el área de Personal, que plantea un debilitamiento paulatino de personal municipal de la institución pública por “ahorrar” más de 400.000 euros a costa de no sustituir las bajas por enfermedad y paternidad o maternidad. "Y lo que nos parece más grave, que valore que la plantilla actual es suficiente para afrontar los servicios públicos que necesita esta ciudad, cuando esta pandemia nos ha mostrado la importancia de unos servicios públicos fuertes y de calidad, algo que, a día de hoy no tiene este Ayuntamiento en condiciones normales, menos aún con lo que está por venir, aseguran.

Estos sindicatos recuerdan que el Ayuntamiento no ha salido aún de la crisis iniciada en 2008, es decir, "más de doce años con reducción paulatina de personal municipal y, en consecuencia, de deterioro de los servicios públicos a la ciudadanía". "El golpe de gracia se lo dio el Plan de ajuste municipal que se aprobó hace tres años y que ni siquiera permite aprovechar las plazas que se quedan vacantes por jubilaciones", indican. denunciando que se "quiere apretar más las tuercas a los empleados públicos no cubriendo las bajas que se produzcan".

Pero ¿qué significan estos supuestos ahorros? "Significan que, sin personal en el Área de informática, por ejemplo, la ciudadanía no puede tener un buen servicio de cita previa, no puede ponerse en marcha la administración electrónica o no se puede articular eficientemente el “teletrabajo” municipal, con las consecuencias de quejas de la ciudadanía en relación con los Servicios Sociales y de estrés por parte del personal municipal. Significan que, sin personal, las oficinas de Información y Registro no tienen capacidad de atender la demanda tan grande que hay o que los trámites tarden mucho más. Estos “ahorros” también significan que personas con necesidades sociales tengan que esperar semanas a ser atendidas, que no se esté llegando a conocer adecuadamente todas las situaciones de maltrato o que la gente sin recursos no tenga apoyo psicológico a tiempo", relatan, entre otros ejemplos.

"En definitiva, los ahorros en personal municipal significan menos servicios públicos para la ciudadanía y más sobrecarga y consecuencias para la salud de la plantilla municipal. La magnitud es muy preocupante, ya que de aquí a los próximos años hay prevista una reducción de plantilla del 10% por las jubilaciones que no se van a sustituir, que se sumará a la reducción de otro 10% acumulado en los últimos años. Es decir, alrededor de 400 personas menos para un Ayuntamiento como el de Granada que cada vez debería ofrecer más y mejores servicios públicos".

Según los sindicatos, se podría ahorrar "en los gastos de índole partidista, como son las 7 tenencias de alcaldía que soporta este Ayuntamiento, como son los gastos en asesores de los partidos políticos, en el propio sueldo del alcalde, concejales y corporativos, en la estructura directiva, en las miles de horas extra que, precisamente, se ahorrarían con más personal en la estructura, en coches oficiales y gastos de representación, en dietas para asistir a reuniones y Plenos, en contratos con empresas que podrían desarrollarse con personal municipal, en sentencias millonarias como consecuencia de la mala gestión de los gobernantes, etc".