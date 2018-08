La subdelegada asegura que la vuelta del tren será "lo antes posible"

En el caso del proyecto de las conducciones de Rules, "el impulso vino más bien de las reivindicaciones de los agricultores", y "si no, a lo mejor hubiera seguido muerto", según lo que sus representantes le han trasladado.

En cualquier caso, "aquí hemos hecho un trabajo muy importante de clarificación de todos los temas, y de transparencia", apuntó López Calahorro, que ha hizo hincapié en que no puede "decir" si en anteriores etapas ha faltado presión política para que salgan adelante los proyectos esenciales para la provincia.

En cuanto a los detalles del estado del proyecto, "no se me ha comunicado nada por parte del anterior subdelegado", Francisco Fuentes (PP), sino que "la información está recabada personalmente por mí", señalaba, que indicó que "por supuesto" que habría sido positivo, en este y otros asuntos estratégicos, un canal más fluido de comunicación con la anterior Administración.

Adjudicada la redacción del proyecto en abril de 2017 por 282.000 euros, estaba prevista que concluyera sobre finales del pasado mes de marzo. "Desde que yo he llegado, he tratado de recabar toda la información al respecto", y para ello hizo una visita al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

El proyecto básico del sistema de distribución de agua desde los embalses de Béznar y Rules hasta la comarca de la Costa Tropical está "bastante avanzado pero no está concluido" como tampoco "la tramitación ambiental, y eso es fundamental, porque cuando se concluya tiene que pasar la exposición pública y el periodo de alegaciones", señaló la subdelegada que, en este sentido, avanzó que "habrá que esperar" para conocer los plazos del inicio de las obras.

"El impulso del proyecto de Rules se le debe a los agricultores, si no seguiría muerto"I. López CalahorroSubdelegada del Gobierno

Díaz saluda el desbloqueo ferroviario

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, destacó ayer que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, está teniendo con Andalucía desde que está al frente del Ejecutivo central el "compromiso y sensibilidad" que no tuvo su antecesor en el cargo, el popular Mariano Rajoy, con esta comunidad autónoma. En concreto, la presidenta felicitaba las acciones de Sánchez en cuanto al revulsivo en Fomento relacionado con el bloqueo ferroviario. Así, Díaz aseguróque con Sánchez en el Gobierno "se están desbloqueando temas fundamentales" para Andalucía como por ejemplo infraestructuras "de toda índole", tales como el tren a Granada, el peaje a Cádiz o el Metro de Sevilla, mientras que con el PP "siempre hemos obtenido no solo un no, sino un castigo permanente a Andalucía".