La Junta subió el alquiler a empresas del PTS de Granada en plena pandemia del coronavirus

Adelante Andalucía ha acusado este lunes al Gobierno andaluz que comparten el PP-A y Ciudadanos (Cs) de estar "obcecado" con el turismo mientras que "atenta contra empresas tecnológicas" de la comunidad autónoma, toda vez que ha advertido de que, en plena pandemia por el Covid-19, "ha subido el precio del alquiler" a pymes del Parque Tecnológico de Salud (PTS) de Granada.

En rueda de prensa en el Parlamento, Aguilera ha sostenido que "un gobierno como el de las derechas en Andalucía, que atenta contra las empresas tecnológicas andaluzas, es un gobierno ciego, que no tiene visión política ni de futuro sobre cuáles son las oportunidades y fortalezas de nuestra comunidad".

Se pronuncia así porque, según ha revelado, "la Junta, a través de IDEA, ha subido el precio del alquiler a distintas startups, las pymes tecnológicas que empiezan, en el PTS de Granada". Ha indicado que esto "lo han denunciado hasta 50 empresas afectadas, que se ha hecho en plena pandemia y que ha supuesto el aumento del alquiler, que iban desde 1.000 euros a más de 1.300 euros". "Esto y tener que cerrar prácticamente es lo mismo", ha avisado.

Adelante lamenta el "desprecio a la sociedad del conocimiento" que hace el Ejecutivo andaluz por esta decisión sobre un sector "que puede generar valor añadido y que rescatan a Andalucía de la dependencia económica".

"Moreno, más allá del ladrillazo, del turismo y de acabar con el ecosistema y poner en manos de empresa y capitales privados nuestros litorales y grandes recursos naturales, no ve más allá de la punta de su nariz", ha sostenido Aguilera, que ha lamentado que el presidente del PP-A "tiene una política claramente depredadora del medio natural, del futuro de las generaciones andaluzas".

Ha lamentado que la Junta "no confía en esas generaciones de andaluces que vienen pujando hacia esa sociedad del conocimiento", toda vez que alerta de que "impedir que se siga propiciando una política de investigación, desarrollo y conocimiento es un suicidio y es atentar contra el futuro de esa Andalucía a la que esta fuerza política aspira".

"Frente a la política del turismo, el ladrillazo y la agresión del litoral, hay que implementar políticas que verdaderamente den futuro a Andalucía", ha proseguido Aguilera, que incide en que "utilizar solamente un sistema de producción como el turismo o el ladrillo no es futuro para Andalucía, es más de lo mismo, es no diversificar nuestra economía e industria".

Con todo, Adelante ha avisado de que ven "excesiva confianza" en determinados responsables políticos en lo que a la prudencia frente a la pandemia respecta, y ha llamado a "no bajar la guardia".

De este modo, Aguilera ha insistido en la reclamación que ha planteado días atrás la confluencia para que a los turistas que vengan a Andalucía se les realice un PCR 48 horas antes de viajar. "No es de recibo que no se pongan los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad sanitaria", ha recalcado tras señalar que frente a eso la salud andaluza "ha dado el do de pecho, se ha comportado para tener el mínimo de casos posibles de Covid-19".

Ha defendido que la prudencia tiene que ser el 'modus operandi' de todas las administraciones y, además del PCR para los turistas, ha defendido que "tiene que haber más personal que vigile y fiscalice las aglomeraciones en aeropuertos y estaciones para garantizar la salud pública y sanitaria de todos los que vivimos en Andalucía".

Con todo, Aguilera cree que el Gobierno andaluz y el estatal son "corresponsables", y a Moreno ha dicho que "si tenía tantas ganas tomar el pilotaje de la situación cuando el mando único lo tenía el Ejecutivo central, ahora está a tiempo de ejercer esa voluntad y exigir la puesta en marcha de medidas como el PCR con 48 horas de antelación para turistas".