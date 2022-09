La crisis retrasa obras y contratos en Granada: del asfalto a las farolas o el gas para colegios

La economía mundial se está tambaleando y los efectos de la guerra, de la crisis del gas y de la subida de precios que se está produciendo ha tenido consecuencias ya en el Ayuntamiento de Granada, que tiene ahora más dificultad para arrancar obras o conseguir adjudicar contratos por la inestabilidad actual y el recelo de las empresas, que han cambiado su forma de proceder.

Si antes trabajaban con una gran oferta de material y recursos, ahora han cambiado a trabajar a demanda, por lo que los suministros, cuando llegan, tardan más en ofrecerse. O contratos que antes se adjudicaban sin problema, ahora se quedan desiertos por las dudas económicas. Y es algo que afecta desde lo más alto a lo más del día a día. Desde un contrato como pueda ser el de la basura al plan de asfaltado de calles o al cambio de farolas.

Así lo ha confirmado el concejal de Mantenimiento, Jacobo Calvo, con el área más afectada por esta situación, que está condicionando la actividad de la Concejalía y la realización de obras en la capital, lo que obliga, desde el punto de vista político, "a una toma de decisiones con responsabilidad y sin populismos", después de que el PP criticara hace unos días que no se ha llevado a cabo el plan asfáltico este verano.

El precio del asfalto se triplica

"La tonelada hace un año del asfalto, del betún, estaba en torno a unos 60 euros y hoy está a 180 euros. Pero eso no es ya que a nosotros nos cueste más caro por el coste de producción sino que a quien produce, o produce grandes cantidades para que le salga rentable, o no produce". A eso hay que sumarle el encarecimiento de otra materia prima fundamental que es el gas: "el asfalto se hace a altas temperaturas y el gas le genera un consumo elevado que o es la A-92 o no generan pequeñas producciones", advierte Calvo.

Por eso, el área de Mantenimiento está trabajando en "identificar empresas o grandes producciones para que se aproveche y metan una producción más para nosotros de tal manera que sea rentable para la empresa y pueda ser rentable para nosotros también para reducir costes". Así, por ejemplo, buscan otros ayuntamientos o proyectos que hayan solicitado asfalto para obras e intentan que esa empresa meta un lote más para Granada, que no necesita grandes cantidades pues los trabajos son puntuales. El plan de asfaltado suelen ser una docena de calles en barrios y no grandes vías de entrada o salida.

"Ahora se va a remodelar el entorno de la A-92 por Santa Fe y puede ser una oportunidad para nosotros para poder comprar asfalto un poco más económico y poder llevar a cabo el plan asfáltico", concluye Calvo, que asegura que esa es la clave por la que no se ha hecho este verano, por el encarecimiento de las materias primas.

Compensaciones en el contrato

Y el Ayuntamiento se encuentra con un contrato, con una empresa que está llevando los servicios de este contrato, con una parte a pavimentación y otra a asfaltado dentro del canon, por lo que no supone un sobrecoste. "Ese dinero no lo vamos a perder. La parte que va a asfalto ahora compensamos y va a pavimentos y lo que compensemos este año si es que no conseguimos gastar los 300.000 euros que van orientados al asfalto, el año que viene compensamos con el doble de inversiones en asfaltado".

Calvo dice que la no ejecución este verano del plan no ha generado, como denunció el PP, ninguna inseguridad a la conducción ya que si fuera así se haría con intervenciones de urgencia en superficies menores a diez metros cuadrados y que se contemplan en el contrato como parcheo. "Como no estamos en esa situación a priori según los informes técnicos, pues estamos viendo y expectantes para que cuando haya una empresa con una producción, optemos". Y mientras, con el plan elaborado con las demandas que llegan desde las asociaciones de vecinos, fundamentalmente.

"Estamos gestionando con el dinero de la gente y hay que darle un buen uso a ese dinero", incide Calvo.

Otros efectos: el cambio de farolas

Pero afecta a más aspectos de mantenimiento y arreglo. "Por ejemplo, en las luminarias, todo lo que son los postes de las farolas hay un problema de proveedores de materia prima", asegura el concejal. Como ejemplo, en la calle Pedro Machuca se ha hecho todo el acerado que va desde Correos hasta Kinépolis con farolas nuevas pero el acerado de enfrente no se puede acometer porque no hay postes de farolas. "Eso genera también una demanda en los vecinos que piensan que hemos dejado la obra a medias pero la realidad es que hay problema de proveedores" en las empresas.

Y es que se trabaja ya más a demanda y las empresas han cambiado su modo de proceder, lo que en Mantenimiento afecta a la hora de iniciar obras y fijar plazos. Ahora la empresa espera al contrato para pedir el material y no lo tiene ya previo para que no se le quede sin uso ya que está más caro. "Es salvando las distancias, que el coche te lo hacen cuando tú lo pagas", dice.

"Esto nos lleva a replantearnos el modelo en el marco de la reutilización, es una cuestión de supervivencia, por eso insistimos tanto en la economía circular, en las buenas prácticas", añade el concejal.

Porque toda la proyección del año de obras de mantenimiento está condicionada por la situación actual.

Los contratos, también afectados

Y en los contratos pasa igual. Hay licitaciones que se están quedando desiertas por los precios y la incertidumbre del sector. Uno de ellos es el de suministro eléctrico, "que se ha ido quedando desierto hasta que parece que ya se va a adjudicar", y en el del gas para edificios municipales y colegios. "O no tienen dinero o si la tienes el licitador tiene que hacer cuentas porque es un mercado tan voluble ahora mismo que dice igual ahora no me interesa pero si baja me puede interesar a medio plazo, o al contrario, están con tantos altibajos que no asumes riesgos. Puede asumir riesgo una gran empresa, pero comercializadoras más limitadas no pueden optar".

Luego con el presupuesto puedes ir modulando haciendo transferencias de crédito. "Nosotros teníamos en el contrato de limpieza de colegios una partida para desinfección del Covid y como ya no se plantea como estos dos años, ese dinero se compensa para el gas". Así, "hay previsiones de modificaciones de crédito de unas partidas a otras y luego lo que nos vayamos encontrando", una situación que afecta a todos los ayuntamientos, no solo al de Granada. "Nosotros la dificultad es que hay que además pensar mucho más porque con el plan de ajuste no podemos endeudarnos y tirar de otro sitio", asegura, por lo que "dentro de ese planteamiento de responsabilidad estamos actuando".

También condiciona a jardines, o recogida de residuos. En el caso de la recogida de basura "son camiones que están en la calle, eso es gasoil que gastan y han subido los precios también". Y a los operarios de jardinería les pasa en la movilidad en sus coches, por lo que en su previsión de presupuesto también tiene que preverlo. "Y nosotros que estamos ahora con los pliegos del contrato de limpieza viaria, en la previsión de gastos hay que contemplar la dificultad de ahora del mercado movible con respecto a los consumibles", informa el concejal. Porque con un gasto mayor en combustible si no hay más presupuesto no se pueden dar los mismos servicios de recorrido de camiones.

"Ahora más que nunca en las cuestiones fundamentales no se debería apelar a discursos populistas porque estamos en una situación delicada y cada céntimo hay que mirarlo", asegura Calvo, esperando a ver cómo va a ser el final de año según las previsiones.