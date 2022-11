Descubre la cantidad de sulfito que tiene una copa de vino usando sólo el teléfono móvil

Científicos de la Universidad de Granada (UGR) han desarrollado un dispositivo que permite determinar la cantidad de sulfito en el vino, tanto blanco como tinto, utilizando para ello un smartphone.

El uso de sulfitos en la industria del vino es de gran importancia, ya que actúan como agente antioxidante y antimicrobiano, y evitan que las propiedades organolépticas del vino cambien al inhibir diferentes enzimas. Sin embargo, a pesar de ser un conservante natural reconocido como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS), su concentración en vino está cada vez más regulada, debido a las reacciones alérgicas que pueden sufrir consumidores vulnerables. La Unión Europea obliga a indicar su presencia si la concentración es mayor de 10 mg·L-1, aunque no su concentración.

Ante esta situación, el desarrollo y la demanda de los dispositivos point-of need (PON, es decir, dispositivos portátiles, de fácil uso y más económicos que los equipos convencionales de laboratorio, que permiten llevar a cabo diagnósticos en el punto en que sea necesario) habitualmente llamados de análisis de campo (in-field analysis), están en auge debido a la posibilidad de realizar análisis in situ por personal no necesariamente especializado.

Además, las tecnologías implicadas en el desarrollo de los diseños hacen posible la miniaturización, lo que conlleva un menor uso de reactivos químicos y menores cantidades de muestras, teniendo un menor impacto ambiental, enmarcándose así dentro de lo que se conoce como química verde. Si a esto le sumamos que el requerimiento a nivel instrumental es algo tan común como un teléfono móvil o smartphone, que actúa como dispositivo de captura de imagen y que posee una capacidad de procesamiento más que suficiente, estos dispositivos son un elemento innovador que puede aplicarse en multitud de campos.

En vino blanco y tinto

Esta investigación ha sido realizada por el grupo ECsens de la Universidad de Granada, donde desde hace años se desarrollan multitud de dispositivos de este tipo para su aplicación en áreas tan diversas como la microbiología, el medio ambiente, tratamiento de residuos, industria alimentaria o la monitorización de biomoléculas o metabolitos en el organismo.

En esta ocasión, bajo la dirección de Miguel M. Erenas, investigador del departamento de Química Analítica de la UGR, en colaboración con Gerhard J. Mohr del Joanneum Research Forschungsgesellschaft (Austria), los investigadores han desarrollado un dispositivo PON para la determinación de sulfitos en vino, tanto blanco como tinto.

“El dispositivo colorimétrico que hemos desarrollado, usando papel como soporte, no ocupa más de 3,5 centímetros de largo y 7 mm de ancho -explica el profesor Erenas-. Su forma de uso es muy simple, pues basta añadir la muestra de vino en el extremo redondeado del dispositivo. A continuación, mediante un sistema de doble canal, los colorantes del vino son retenidos para que llegue una muestra incolora a la zona sensora. En esta zona es donde el sulfito es reconocido, produciendo un cambio de color que depende de la concentración de sulfito presente, que es analizado posteriormente mediante un smartphone”. Los resultados se obtienen después de sólo 60 segundos, siendo necesario tan solo 20 µL de muestra (microlitros, es decir, la millonésima parte de un litro, apenas una gota) para realizar el análisis.