"Nos queremos vivas"

Uno de los momentos más emotivos de la manifestación del 25-N fue la llegada al Paseo del Salón. En torno a las 13:15 todos los colectivos que participaron en la marcha desembocaron en este bonito escenario donde se realizó una performance para evidenciar que “si tocas a una te enfrentas a todas” y que si las mujeres se unen pueden combatir esta lacra que es el machismo.

“Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar”, fue otro de los gritos que lanzaron tras la lectura de un comunicado firmado por Vero Ferrari que decía: “A las brujas no las quemaron por malas, las quemaron por inteligentes, por rebeldes, por libres. Por querer ser parte de la historia. Por adquirir conocimientos que estaban reservados solo a los hombres. Por practicar abortos. Por no enmarcarse en la “belleza” impuesta por la mirada masculina. Por leer libros, por escribirlos, por enseñar. Por soñar con revoluciones en donde todas las mujeres consiguieran lo que ahora no tienen. Las quemaron por sabias, las quemaron porque se resistieron a ser violadas, porque no atracaron el chantaje...”. Un texto que leyeron al unísono numerosas mujeres y que finalizó con los cánticos que aseguraron que “nunca las quemarán”.

Una vez finalizó esta performance se procedió a la lectura del Manifiesto contra la violencia machista 25-N que, en parte, fue un tirón de orejas a la justicia. “Cada año se reciben 140.000 denuncias por violencia machista, se registra una violación cada 8 horas y cientos se ocultan. El 32% de los adolescentes justifica los golpes dentro de la pareja y el 26% presenta sexismo hostil”, indicaba el manifiesto que denunció que los “feminicidios son la más trágica expresión de las violencias cotidiana”.

“Hasta principios de esta semana en España han sido asesinadas 89 mujeres por hombres en lo que llevamos de año”, agregaba el texto que denunció que “ante esta desoladora situación, además, nos encontramos con un sistema judicial que cuestiona y culpabiliza a la víctima dejándola desprotegida y sin recursos frente a la violencia lo que supone una retorcida estrategia para eximir la responsabilidad real del que ejerce la violencia contra nosotras”.

También denunciaron que el tratamiento institucional siga victimizando a la víctima considerando a la mujer una “enferma” a la vez que cuestionaron el Pacto de Estado. “¿Cuántas mujeres asesinadas y violentadas hacen falta para que la lucha contra las violencias machistas se convierta en una prioridad?”, agregaba el manifiesto que pidió recursos contra la violencia de género y anticipó que “hemos salido a la calle alzando la voz” y que se repetirá la acción el 8 de marzo. “Aunque el capitalismo y el patriarcado nos quieran sumisas y calladas, nos tendrán fuertes, unidas y organizadas (...) nos queremos vivas”.