El alcalde de Granada se reunirá con los hosteleros para estudiar a qué se destinan los beneficios de la tasa turística

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, se ha referido hoy a un debate que lleva abierto todo el verano: la aplicación de una tasa turística en Granada, algo que apoya y que también quieren otras ciudades como Sevilla y Málaga.

Será uno de los retos políticos de este curso. "Es momento de abordarlo y de hacer propuestas", por lo que en los próximos días tendrá una reunión con la Federación de Hostelería para acordar de qué manera se va a aplicar. "Los turistas no van a dejar de visitar Granada por un euro o dos más por pernocta", ha dicho Cuenca, que habla no solo del pago en hoteles sino en viviendas vacacionales y otro tipo alojamientos. "Yo voy a Barcelona y pago por noche. Y ese euro se usa para promocionar Barcelona en mercados donde competimos con ellos y tienen además dinero para mejorar la ciudad. Pero ellos vienen aquí y nosotros no les cobramos, por lo que la diferencia es de cajón. Eso redunda en la promoción de Granada", ha insistido.

Una vez visto con el sector en qué gastar el dinero que se recaude, que podría ser unos 5 millones de euros al año, abordará el asunto con el presidente de la Junta de Andalucía y con el resto de alcaldes, con los que mantiene "conversaciones cruzadas" porque "la mayoría de ciudades entienden que debe existir esa tasa turística, así que nos tenemos que poner de acuerdo, establecer un marco conjunto", ha dicho.

El alcalde, que cree que el establecimiento de la tasa redundará en la promoción del destino y su capacidad de desarrollo, quiere acordar esta medida con el resto de regidores andaluces que están a favor de ella, para lo que va a trasladarles una propuesta "por escrito", de forma que la Junta sepa qué quieren.

Desde inicio de año Cuenca lleva defendiendo la necesidad de implantar una tasa turística para que lo recaudado beneficie a la promoción de Granada y al mantenimiento de la ciudad y otros servicios como limpieza. Y se ha hablado de un euro o un euro y medio. Pero los hosteleros han sido siempre más reacios a esta medida, de ahí que desde el Ayuntamiento se haya insistido en que se va a ir de la mano con ellos y de forma consensuada.

También el portavoz del equipo de Gobierno, Jacobo Calvo, dijo la semana pasada que se sumaban al frente que ya habían hecho Málaga y Sevilla para solicitar a la Junta la instauración de la tasa turística y reconocía que la cantidad no será significativa para perder turismo, aunque reconoció que habrá que estudiar bien los efectos negativos más en un contexto mundial de recesión de economías, encarecimiento e inerdidumbres.