La teleasistencia municipal, una "línea 900"

La concejal del grupo municipal de Podemos-IU Elisa Cabrerizo ha denunciado hoy que el servicio municipal de teleasistencia sea una línea 900 que revierte directamente en la factura de los usuarios, en su mayoría personas mayores de 65 años y dependientes en situación de soledad no deseada.

La edil de Podemos-IU ha recordado que “los servicios públicos no puede estar bajo la lógica del lucro” y ha pedido al Gobierno municipal que, cuando dentro de un año cumpla el contrato con la multinacional británica que gestiona la teleasistencia, “tenemos que pensar en municipalizar o, al menos, que sean empresas locales”.

Cabrerizo propone la creación de una empresa municipal que gestione desde lo público la ayuda a domicilio y la teleasistencia. “Caminamos hacia una sociedad muy envejecida y debemos prepararnos para ello”, ha apostillado, a la vez que incidido en que “la gestión público es más barata que la privada, da mejor servicio y garantiza los derechos de la ciudadanía”.

“Quien gana con la teleasistencia es una multinacional privada, no los usuarios a quienes se les cobra cuando llaman para pedir ayuda”, ha añadido la concejal, quien cree “irrisoria” la cantidad de 45.000 euros al año que dedica el Ayuntamiento a la teleasistencia que sólo da servicio a unos 250 usuarios, cuando la población mayor de la ciudad asciende a 38.000 personas mayores.

“Sabemos que el proceso de municipalización no puede ser inminente, pero al menos sí podría ser inmediato que el precio de la llamada de teleasistencia tuviese tarifa local y no la de una línea 900”, ha pedido Cabrerizo al Gobierno municipal“. "Tenemos que ser conscientes de que las personas usuarias son dependientes y pensionistas, en su mayoría con pensiones bajísimas, y no es justo que encima el Ayuntamiento les ocasione un gasto por privatizar un servicio que podría ser perfectamente público, como lo es en muchísimas ayuntamientos”, ha concluido la edil de Podemos-IU.