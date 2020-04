"He sentido indignación; ni los test son fiables ni las mascarillas sirven"

Hace unos 15 días, a María (nombre ficticio salvaguardar su identidad) le dieron una mascarilla FFP2 en el hospital donde trabaja como enfermera. "Todo el mundo las usó desde el momento en que se las entregaron. Dependiendo del turno que hayas tenido (si has librado o no) las has utilizado más o menos", relata la profesional. El miércoles, la directora general de Farmacia del Ministerio de Sanidad, Patricia Lacruz, pidió a las autonomías (entre ellas Andalucía) que procediesen "a la retirada inmediata de las mascarillas" tras comprobar su ineficacia. Dos días después, la Junta anunció la retirada de 68.400 mascarillas FFP2 del fabricante Garry Galaxi al no cumplir con la normativa europea. Las mascarillas compradas por el Gobierno central ofrecen las misma protección que las quirúrgicas, insuficiente para tratar a los enfermos de coronavirus.

"He sentido indignación y vergüenza cuando me he enterado de que eran defectuosas. Mucha gente se ha enfadado, no es mi caso, aunque es perfectamente comprensible. Esto ha sido una metedura de pata más de todas las que se han cometido, y lo peor es que pienso que no será la última", advierte María, que reconoce vivir el momento "con mucha resignación y desconfianza hacia las autoridades sanitarias", ya que "impera el sentido común propio". Otra enfermera asegura que llevaban "dos semanas" con ellas. "El Gobierno lo haría con la mejor intención. Quiero creer que sería sin querer. Esto a ellos es a los primeros que les vas a costar dinero", declara.

Desde la Dirección de Cartera y Farmacia concluyen que este modelo "no cumple con ninguna clasificación indicada en la norma UNE-EN 149:2001+A1:2010", en cuanto a que han demostrado que existe "penetración", es decir que presentan filtraciones, "después de 3,5 minutos" del inicio de su uso. “Estas se pueden asimilar a las mascarillas quirúrgicas que se reparten en las calles a los ciudadanos. Tienen muy poco tiempo de eficacia. Si no tienen el filtrado específico el riesgo es mucho mayor”, informa la responsable del sector de Sanidad de CSIF Granada, Matilde Núñez. "No deberíamos de llegar a esta situación ni de haber tenido expuestos a los profesionales. No podemos aceptar que se de material para estos trabajadores en primera línea. Debería haber un control exhaustivo de lo que se reparte", zanja.

El sindicato tiene constancia de que estas mascarillas "se usaron en todos los hospitales y que llegaron también a centros de salud de toda la provincia, pero en este caso, en la mayoría se retiraron antes de usarse". "En algunos centro de salud sí se han usado. No te puede decir cantidades ni cuántos sanitarios. Sobre todo en centros de atención primaria no se habían distribuido. Se habían quedado en cajas y la retirada ha sido más fácil", asegura Núñez, que señala que "el problema está en que los sanitarios de los hospitales como los de atención primaria que hayan podido utilizarla se han podido infectar".

El sindicato de enfermería (Satse) de Granada y CSIF exigen al Servicio Andaluz de Salud la realización "inmediata" de pruebas al personal gravemente expuesto. El SATSE, en concreto, reclama al SAS que "por responsabilidad se les realice los test diagnósticos para comprobar que no se han contagiado de Covid-19 a todos los profesionales que hayan utilizado este tipo de mascarillas y que han estado expuestos en situaciones de riesgo en el manejo de pacientes, y así acabar con la lógica preocupación de los profesionales". "Deberían hacerle la prueba PCR, test serológicos de detección indirecta o los test rápidos", piden desde Satse Granada.

El CSIF ha recordado estos días a los trabajadores del sector "la importancia que tiene dejar reflejado en el Procedimiento 13 - Notificación de Riesgos, las incidencias/deficiencias que encontréis en vuestro trabajo diario por falta de EPIS, EPIS inapropiados, reutilización de los mismos, sobrecarga laboral y todo aquello que consideréis un riesgo en vuestro puesto". "Esto nos servirá para dar soporte a las denuncias que estamos poniendo en inspección de trabajo o posteriores reclamaciones individuales si existiese algún daño o perjuicio", informó el sindicato adjuntando un documento donde denunciar estas situaciones.

Por ahora, según los sindicatos, los trabajadores continúan trabajando y no se les ha hecho la prueba. "Se supone que nos van a hacer pruebas de serología. ¿Cuándo? No se sabe cuándo. ¿A quién? Se supone que a todo el personal priorizando a los expuestos. ¿Quienes son los expuestos? Mi respuesta es todos. No se puede priorizar a nadie, pero aun así nos llamarán a finales de esta semana o principios de la que viene, y eso está por ver. Mientras tanto a trabajar", reprocha la enfermera, que le gustaría que "quedase constancia que toda esta información no es oficial". "No hay un canal de información oficial por parte de nuestros responsables o yo lo desconozco. La única circular que han mandado (y por Whatsapp) es la que nos recordaban que debíamos guardar secreto sobre recursos materiales, humanos, capacidad asistencial y datos epidemiológicos por ley, y que todo eso es competencia del Ministerio de Sanidad", explica.

La sanitaria está "muy preocupada" porque vive con gente "a la que he podido poner en peligro". "No se ha protegido en ningún momento al personal sanitario. Entiendo que ha sido una situación desbordante a todos los niveles y nos hemos adaptado como hemos podido. Desde la falta de EPIs, reusando, lavando, batas con bolsas de plástico. Hasta la falta de test. Y cuando consiguen una o las dos cosas mira lo que ha pasado. Ni los test son fiables ni las mascarillas sirven", critica duramente.

¿Quiere mandar algún mensaje a la ciudadanía? "Que realmente no saben lo que tienen a nivel de trabajadores... Me refiero a lo buenos que son. Que ya nos vamos acostumbrando, pero hemos ido a trabajar con miedo, inseguridad y ansiedad. Hemos sobrevivido gracias a ellos, a las donaciones de pantallas y demás materiales. Ver que la gente se preocupa por ti es lo que más me ha animado", se despide. Tomemos nota para no repetir errores.