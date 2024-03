Piden colaboración ciudadana para testificar contra los autores de varios robos en coches en Íllora

La Policía Local de Íllora pide colaboración ciudadana para testificar contra varias personas identificadas por, presuntamente, cometer varios robos y hurtos en el interior de vehículos.

"Desde la Jefatura de Policía Local de Íllora se informa que se vienen produciendo en las ultimas semanas diversos hechos delictivos consistentes en hurtos y robos en interior de vehículos en la población de Íllora", señala en sus redes sociales el cuerpo policial. Agentes de Policía Local de hecho ya han recuperado varios bolsos sustraídos de algunos de estos vehículos.

Ante esta situación, desde la Local recomiendan dejar las puertas de los vehículos cerradas y no dejar objetos de valor a la vista.

Además de estos consejos se indica que se ha identificado a varias personas como sospechosas "de ser autores de estos hechos". A estas "les constan antecedentes delictivos por haber sido detenidos por hechos similares en otras ocasiones anteriores", señala el comunicado policial.

"Por ello pedimos colaboración con todos los vecinos, ya que sin que que presten declaración como testigos no es posible proceder a la detención y puesta a disposición judicial de estos delincuentes", explica la nota, que vuelve a incidir en que ya se ha detenido "en varias ocasiones a estos mismos sujetos, los cuales no solo se les ha grabado cometiendo estos hechos con anterioridad, si no que incluso se han recuperado en su poder efectos sustraídos".

"Por ello lanzamos esta llamamiento a la población para que no solo comuniquen y denuncien estos sucesos, si no que es fundamental recoger testimonio a esas personas, ya que si no es así es imposible proceder contra estos delincuentes, salvo que se les sorprenda in situ", finaliza el comunicado.