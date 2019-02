“No habrá que volver a salir a la calle por la sanidad, estamos a la escucha”

Los nuevos delegados de la Junta en Granada se presentaron en sociedad después de la primera reunión de coordinación que tuvo lugar en la sede del Gobierno de la Junta en La Normal el pasado martes.

El color verde de la Junta sigue siendo el protagonista en el edificio, pero ahora conjuga con el azul del PP y el naranja de Ciudadanos.

Todos los delegados realizaron una breve intervención en un acto que estuvo presidido por la consejera de Fomento, la granadina Marifrán Carazo, y por el delegado del Gobierno de la Junta, Pablo García.

El más extenso en su alocución fue el delegado de Salud y Familias, Indalecio Sánchez-Montesinos, que asume una Delegación marcada por las manifestaciones sanitarias en la última legislatura.

“A estos ciudadanos que salieron a la calle les decimos que no tienen que volver a salir, estamos a la escucha, estoy abierto para que me hagan llegar todo aquello que se pueda modificar y aquello que no esté bien, explicaremos hasta dónde podemos llegar y qué plazos, porque a lo mejor no podemos atender todas las demandas, pero lo explicaremos”, señaló Sánchez-Montesinos, que, entre otros, agradeció el nombramiento al presidente provincial del PP, Sebastián Pérez.

“La salud es fundamental, pero también tenemos que ser conscientes de que la salud ha sido golpeada en Granada en los últimos años y partimos de una situación particular”, continuó el delegado que quiso terminar agradeciendo “a Dios que me haya puesto aquí, quiero pedirle que me ayude y que me guíe”.

Por su parte, María José Martín Gómez, delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca, y Desarrollo Sostenible, dijo a sumir el cargo con “gran responsabilidad” sabiendo que “ hay mucho que mejorar” pero que cuenta “con un personal que nos ayudará a seguir potenciando la agricultura, la ganadería y el medio ambiente”.

Por su parte, el popular Antonio Granados marca “un punto de inicio” de este nuevo equipo. “Queremos reflejar el espíritu de cambio que ha llegado a nuestra tierra, queremos llevar este mensaje a la provincia porque es lo que nos han transmitido los ciudadanos para salir del letargo al que nos ha sometido la administración andaluza”, afirmó.

Antonio Jesús Castillo, delegado de Educación y Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, dio las gracias a Cs y al consejero Imbroda por el nombramiento. A continuación señaló su intención de alejarse del “clientelismo que ha presidido las instituciones en las últimas décadas”. “Mi despacho estará abierto para escuchar a todos e intentar mejorar esta comunidad”, afirmó.

Virginia Fernández, delegada de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, avanzó que uno de los tres ejes de su programa será la innovación, “fundamental para el desarrollo económico”, y señaló que trabajará para todos los autónomos, empresarios y emprendedores invisibles a los que queremos apoyar y favorecer”; La transparencia y el trabajo en equipo, además de una mirada ilusionada hacia el futuro con una economía mas sostenible en la provincia, serán los otros ejes de su mandato.

Por último, Gustavo Rodríguez, delegado de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local por Cs, mostró su “satisfacción” por colaborar en el denominado Gobierno del Cambio. “No es el momento de lanzar promesas, prefiero hacer un balance al final del mandato”, concluyó.Y como pasó con el traspaso de poderes entre Pablo García y su antecesora, Sandra García, los parlamentarios andaluces del PSOE acudieron al acto y continuaron con las buenas relaciones que desde el primer momento se han escenificado,