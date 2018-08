Una tormenta de otoño sorprende a la ciudad tras soportar 40 grados

La vuelta a la rutina que se produjo ayer para la mayoría de los granadinos que volvían de vacaciones coincidió con un aumento de las temperaturas, que hizo recordar a sus habitantes que las vacaciones de verano pueden haber acabado para algunos, pero que la época estival aún no ha dejado la ciudad. Al menos brevemente, porque una inesperada tormenta en las últimas horas de la tarde de ayer mojaba los suelos de la capital y hacía tomar conciencia a todos que la llegada del otoño está más cerca de lo que podría parecer.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó ayer, desde el mediodía hasta las 18:00 horas, la alerta amarilla debido a las altas temperaturas que se registraron en las horas centrales del día en la zona de la Cuenca del Genil. Unas temperaturas que alcanzaron sin dificultades los 40 grados centígrados, y que incluso marcaron los 41 o los 42 en puntos concretos de la ciudad, situación que hizo más pesada la vuelta a la rutina tras el descanso vacacional.

Las mínimas se mantendrán en el umbral de los 20 grados toda la semana

Por suerte, esta circunstancia era solamente temporal, ya que de cara a la jornada de hoy y a los días intermedios de la semana la alerta amarilla de Aemet se desactiva, mientras que el mercurio irá perdiendo grados con el paso de los días. Pese a ese descenso, las mínimas nocturnas se mantendrán en el umbral de los 20 grados durante la semana, algo que hará que a los granadinos les cueste conciliar el sueño más de la cuenta.

Por la tarde, el cielo sorprendía a los que paseaban por la ciudad con una tormenta veraniega inesperada que, aunque no fue intensa, provocó carreras en búsqueda de un techo bajo el que no mojarse. Una tormenta que llenó el ambiente de olor a tierra y que recordó que la llegada oficial del otoño no es tan lejana.

Para el resto de la semana no se prevén más tormentas, aunque Aemet recoge pequeñas probabilidades de lluvias, por lo que será necesario tener una especial atención puesta en el cielo. No habrá alertas por calor.