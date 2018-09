Las tormentas inundan Granada, que soporta un otoño anticipado

La Agencia Estatal de Meteorología así lo había advertido. El fin de semana se presentaba con tormentas y lluvias. Y no ha fallado en su pronóstico. Los rayos y truenos comenzaron a sonar durante la madrugada del viernes en Granada capital. Y, aunque el sábado la nubosidad empezó a desaparecer, hacia las once comenzó a llover con gran intensidad. No dejó de hacerlo hasta prácticamente las seis de la tarde. Aunque, este parón duró poco. Hacia las siete volvió a caer una tromba de agua durante al menos media hora.

Las fuertes precipitaciones provocaron una treintena de llamadas al 112 de vecinos de toda la provincia. En concreto, en la capital, según fuentes del servicio de Emergencias, Emasagra alertó del "encharcamiento" de algunos puntos como el paso inferior del Camino de Purchil bajo la A-44, la zona de Plaza Einstein, Carretera de la Sierra, el Paseo del Salón, Villarejo, San Antón o la Avenida de Andalucía. Es decir, el agua llegó repartida por todos los distritos de la ciudad.

En La Herradura se formó una balsa que precisó un importante dispositivo de limpieza

La tromba de agua, motivada por la gota fría, también afectó a los vecinos del Cinturón. Según detallaron las mismas fuentes del 112, Vegas del Genil, Monachil, Otura, La Zubia, también llamaron antes de las cinco de la tarde por problemas de anegaciones, alcantarillado, o balsas de agua. Más tarde, tras la segunda tromba de la tarde, éstos aumentaron. Se recibieron llamadas de Maracena, Peligros, Padul y Cúllar Vega.

En otros rincones de la provincia, el agua provocó importantes incidentes. Es el caso de Motril donde se rompieron las tuberías provisionales instaladas en la calle Ancha inmersa en obras desde el pasado mes de mayo. Esta rotura provocó la salida de aguas fecales que alcanzaron, en algunos casos, los portales de algunos edificios. En este sentido, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Motril, Luisa García Chamorro, lamentó ayer los hechos. A su juicio, el Ayuntamiento de Motril debería "haber tomado medidas ante la gota fría" una situación meteorológica que se conocía que iba a pasar este fin de semana. Asimismo, Chamorro criticó la lentitud con la que se están llevando a cabo estas obras de reforma pues, la primera parte, la que ayer se rompió, debería haberse finalizado a finales de agosto. "Sin embargo, el Ayuntamiento ha iniciado los trabajos de la segunda sin que se sepa cuando finalizará la primera", denunció la portavoz popular quien aseguró que faltan operarios en esta obra. "Cuando se lo dijimos a la alcaldesa nos respondió que se tarda porque son trabajos laboriosos. Y, ahora, se han roto las tuberías. Deberían haberlo previsto", remarcó.

También en Motril, las lluvias anegaron el nuevo Centro de Atención a Inmigrantes (CATE) instalado hace apenas dos semanas. Según pudo saber este periódico, ante las abundantes lluvias se decidió enviar a los efectivos de bomberos a este campamento militar para que garantizaran la seguridad en la caseta que cuenta con los equipos de informática de la Policía Nacional instalados en el recinto. Los bomberos achicaron el agua acumulada con bombas.

En La Herradura, en Almuñécar también se produjeron incidencias. Las dos trombas de agua causaron incidencias en el municipio y causado efecto en viales como el del paseo Andrés Segovia o la calle Real y Canalejas. Según informó el Ayuntamiento de Almuñécar en un comunicado, desde poco después de las 4:00 horas de la madrugada del se desencadenó una tormenta que ha continuado con sendas trombas de agua que se han manifestado con mayor fuerza pasadas las 12:00 y poco antes de las 16:00 horas, y, aunque fueron de corta duración, "lo suficiente como para dejar su efecto".

Así, en la zona del Mercado Municipal, donde confluye la desembocadura de 'El Cauce' y la propia del paseo se manifestó una gran laguna ante la falta de salida hacia el mar que ya tuvo en años anteriores, lo que perjudicó la evacuación y el acceso al chiringuito 'La Sardina'.

Tras los efectos de arrastre en la desembocadura de la rambla del Espinar y otras zonas, se puso en marcha un operativo de limpieza por parte del servicio de Mantenimiento Municipal coordinado por la Tenencia de Alcaldía que permitió habilitar paso de personas y vehículos en la zona.

También se produjeron efectos en la calle Real, Príncipe y Canalejas, motivados por arrastres provocados o por las obras de rehabilitación de la Cuesta Fray Leopoldo y colindantes. En otras comarcas como Guadix, también se registraron fuertes lluvias e incidencias en localidades como Alicún de Ortega.