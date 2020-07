Los trabajadores piden a Renfe recuperar todos los servicios de AVE con Granada

El Comité de Empresa de Renfe en Granada ha pedido a la compañía que recupere todos los servicios ferroviarios que se prestaban en la Estación de Andaluces antes de la crisis del coronavirus, que se redujeron a un tren diario con Madrid y Sevilla, y que apenas se han incrementado una vez finalizó el estado de alarma. Además, piden a la operadora que ponga en funcionamiento los servicios Avant con Málaga, que se esperaba que estuvieran en marcha este verano.

Según explican desde el Comité, los usuarios del tren en Granada, tanto los considerados como servicios públicos -como los MD a Almería y los Avant a Sevilla- como los comerciales de Alta Velocidad, "se han visto expulsados a la carretera y a utilizar el vehículo particular porque los trenes que ahora circulan no se adaptan a sus horarios".

Los actuales servicios ferroviarios que se prestan en Granada se reducen a cuatros trenes, dos por sentido, Avant con Sevilla (dos más que durante el confinamiento) con salidas a las 6:40 y 13:20 horas desde Granada; y a las 9:18 y 19:20 desde la capital sevillana. Con Madrid siguen estando los mismos servicios AVE, uno al día desde cada cabecera, a las 7:10 desde Andaluces y a las 14:35 desde Puerta de Atocha.

De esta forma, "realizar cualquier gestión se convierte en tarea imposible y se encuentran con que las frecuencias que existen actualmente les suponen grandes pérdidas de tiempo o, incluso, pernoctaciones indeseadas", denuncia el Comité de Renfe en Granada en un comunicado.

Por eso, los trabajadores de la operadora ferroviaria en la provincia entiende que "el futuro económico de una provincia eminentemente turística" como Granada "pasa por reponer el formato de frecuencias mañana-mediodía-tarde". Así estiman que se "daría un impulso a los desplazamientos", ya sean turísticos, de negocios, y mostraría a la provincia como "un destino seguro".

Granada contaba antes del estado de alarma por el Covid-19 con 16 servicios diarios en Alta Velocidad, de los cuales 6 eran con origen o destino Madrid, 2 con Barcelona, y 8 con Sevilla a través de trenes Avant, y otros 8 con Almería en tren convencional.

A estos se iban a sumar este verano los servicios con Málaga, 6 en total cada día, que aún no se han implantado, y que en este contexto no se pondrán en marcha, al menos, hasta que esté finalizada la Estación de Antequera-Ciudad, aunque en la planificación inicial era indiferente que estuviera acabada o no esa terminal.