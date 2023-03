Los mejores trabajos para extrovertidos: carreras para personas sociables

Si tienes una personalidad extrovertida y un don de gentes increíble, entonces es importante que aproveches estas habilidades para sacar partido a tu carrera laboral. Existen ciertos puestos de trabajo ideales para la gente que no tiene ningún tipo de problema en comunicarse de forma fluida, atractiva y que despierte buenas sensaciones en los demás. Por consiguiente, te traemos algunas de las carreras que puedes cursar, así como las especialidades profesionales que mejores resultados te traerán a la hora de exprimir esta faceta tuya. Porque no hay nada más satisfactorio que estar en un puesto para el que pareces haber nacido.

Ejecutivo de ventas

Ser ejecutivo de ventas se puede lograr desde diferentes áreas académicas diferentes. Ejemplo de ello es estudiar administración y dirección de empresas, marketing o incluso publicidad y relaciones públicas. Todas estas carreras son buenas para tu posterior currículum de ventas; no obstante, en estos casos lo más relevante es tu actitud de cara a los potenciales clientes.

Los ejecutivos de ventas deben trabajar de forma directa con los clientes, siendo su guía para que realicen las compras esperadas. No obstante, no solo deben estar de cara al público, sino que también han de contar con habilidades de gestión de locales, como el control de inventario o el mantenimiento de la tienda. No obstante, tu nivel de comunicación y capacidad para ser extrovertido va a marcar en gran medida el volumen de ventas que hagas. ¡Asegúrate de generar buenas impresiones en los clientes!

Representante de atención al cliente

Al igual que en el caso anterior, para obtener este tipo de puestos es importante previamente haberse formado en materias como el marketing; aunque, en este caso también sirve alguna FP como la de servicios comerciales, actividades comerciales o servicios al consumidor. Más allá del hecho de ser extrovertido, valores como la paciencia y la empatía son cruciales en la atención al cliente.

Ten en cuenta que tu función será la de lidiar con las quejas de aquellos clientes que hayan quedado descontentos. Por ende, tu misión será la de convertir su enfado en aceptación sobre la situación ocurrida con el consumidor. Asimismo, es esencial dar una atención para todas las dudas y necesidades, habiendo de administrar los programas de chat online, responder los emails, atender las llamadas y gestionar las redes sociales. Desde luego, es un puesto en el que nunca dejarás de mostrar tus dotes comunicativas.

Cajero y dependiente

No hay una formación concreta para ser cajero o dependiente; de hecho, depende más del tipo de tienda que del puesto en cuestión. No obstante, es importante comentar que un buen empleado en este puesto no se dedica exclusivamente a los cobros. Eso no es más que la punta del iceberg; ya que su verdadero cometido es garantizar la mejor experiencia de compra posible a los clientes.

En este orden de ideas, debes ser un especialista en la actividad de tu local para así dar respuesta a todas las necesidades que pueda tener una persona que entra en la tienda en cuestión. También debes gestionar correctamente labores como las devoluciones y los cambios o informar a la gente de las nuevas promociones o sistemas de recompensas. Cuanto mejores sean tus dotes para interactuar con ellos, mayores serán las ventas.

Gerente de tienda

Terminamos con el puesto de gerente de tienda, que normalmente suele estar más asociado a una carrera más laboral que universitaria. Es decir, en lugar de pasar años de estudios para alcanzar este puesto, lo más común es empezar en ciertas posiciones como la de cajero previamente comentada para, poco a poco, ir ascendiendo hasta ser el encargado de controlar todo lo que sucede en la tienda.

Debido a ello, es importante tener en cuenta que en estos casos tu personalidad no solo va a ayudarte de cara a los clientes. También será un punto clave para que tus superiores vean tu potencial y tomen la decisión de exprimirlo a través de un ascenso. Aunque, además de ser extrovertido, es fundamental que tengas otras tantas cualidades como el liderazgo y la capacidad de organizar al detalle todo lo que sucede en el local.