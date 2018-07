El transbordo gratuito pasa desapercibido en el día de su estreno

Llegó el día. Para muchos habitantes del Área Metropolitana de Granada que se desplazan al centro a trabajar, estudiar o por ocio, la fecha de ayer era una de las señaladas en rojo en el calendario. También para los que se tienen que desplazar del Centro a las afueras. El transbordo gratuito entre los autobuses urbanos de Rober y el Metropolitano de Granada entró en vigor ayer, un día en el que la mayor parte de la gente no usa el transporte público, para que la implantación fuera progresiva y no diera fallos, por lo que la gratuidad paso desapercibida.

La jornada transcurrió sin problemas en los transbordos. La activación de la bonificación gratuita fue correcta y así lo reflejaban las máquinas para validar billetes, que señalaban cuanto se cobraba y si se producía transbordo. Aún así, las dudas eran constantes sobre que tarjetas había que usar para entrar en autobuses o tranvías y que el cambio saliera por el anunciado precio de 1,01 euros.

La tarjeta de color verde del Consorcio de Transportes del Área de Granada, debidamente configurada con el 'salto cero' activado era la mejor aliada en este primer día de transbordos gratuitos. Una tarjeta que los habitantes de la capital aún no han comprado y que asocian más a municipios de la provincia que a la capital.

"Hay que quitar a la gente ese pensamiento de que la tarjeta verde es la de los pueblos. Ahora es fundamental que todos sepan que hay que usarla en los dos transportes para que no salga más caro" comentaba José, un joven ingeniero que viajaba en el Metro comprobando que los transbordos marchaban como estaba previsto.

Esa desinformación sobre qué tarjeta usar y cómo realizar el transbordo fue la tónica principal de la jornada. Algunos folletos en algunos autobuses informaban que desde ayer estaba disponible esa posibilidad del transbordo. Los nuevos mapas de líneas de autobuses (que se estrenan hoy) tampoco daban ninguna información sobre la posibilidad de transbordo.

Además, lo difuso de la cuartilla informativa hacía que la gente no se terminara de enterar y decidiera dejar la posibilidad de transbordo para otro momento. Fue el caso de Carmen, que con el folleto en mano en una parada de bus comentaba que no lo usaría, a la espera de que su nieto le aclarara como hacerlo. "Como no quieren que paguemos menos, lo hacen difícil para que no lo entendamos y al final no lo hagamos", denunciaba esta señora.

Las personas mayores eran las más perjudicadas en este sentido. No habían comprendido cómo funcionaba el sistema ni que debían hacer para poder realizar el transbordo sin problemas. Algunos ni siquiera sabían que esa opción empezaba hoy. Las preguntas y las críticas volaban por el aire a partes iguales tanto en las marquesinas de autobús como en las paradas del Metropolitano. "Esto es un lío", "tanto cambio no hace más que marearnos", "no hay nadie que nos cuente como va esto" eran algunas de las quejas más comunes ayer entre los pasajeros.

Quienes si habían comprendido cómo funcionaban los transbordos entre Metro y bus, sin embargo, estaban muy contentos con la situación, aunque no dudaban en hacer las preguntas pertinentes a los conductores y a los revisores para asegurarse de que habían seguido los pasos correctos.

María preguntaba antes de pasar la tarjeta verde por el lector al conductor de la SN3 para saber si después podría coger el Metro hasta el Centro Comercial Nevada sin coste. Con la duda resuelta, comentaba que a ella le vendría "genial para ir de tiendas de forma más barata" y que esperaba el día de ayer "con muchas ganas", ya que también usaría el transbordo para llegar a su trabajo en un colegio de Armilla.

Un joven deportista, al que sus compañeros de equipo de fútbol sala identificaron como Jairo, también celebraba el transbordo gratuito con una sonrisa de oreja a oreja. "Jugamos en la instalación deportiva de Aynadamar y antes teníamos que pagar más por coger Metro y bus para llegar. A partir de hoy nos va a costar menos venir a entrenar. Han tardado en ponerlo pero lo han hecho bien", aseguró ante los gestos de aprobación de sus compañeros.

A los estudiantes universitarios también les va a favorecer la implantación de estos transbordos, sobre todo de cara al comienzo del curso lectivo en septiembre, momento en el que los transbordos comenzarán a tomar una relevancia importante. A Delia, que ayer viajaba hasta la Facultad de Ciencias de la Educación -en el campus de Cartuja- le vendrá genial para poder llegar desde Armilla a la Universidad sin problemas. "Antes pagaba 1,66 euros entre Metro y autobús si usaba la tarjeta verde. Ahora por 1,01 euros voy hasta la Universidad. No parece un ahorro muy grande, pero cuando tienes que estar yendo y viniendo cinco días a la semana durante nueve meses sí que se nota", comentaba.

Para Francisco, el transbordo le supone que las idas y las vueltas a los próximos partidos del Granada CF de cara a la próxima temporada sean mejores. "Sobre todo cuando los partidos acaban tarde o de noche, que no quiero yo ir por ahí a oscuras a riesgo de que me pase algo o de que me caiga y me quede en el sitio", comentaba airadamente mientras agitaba su bastón. Cogerá la combinación en esos momentos y espera que esta medida dure todo el tiempo del mundo para no tener que gastar más dinero del adecuado en viajar por la ciudad.

La sorpresa de la jornada se la llevaron Miguel y su hijo Alberto, dos malagueños que viajan de forma habitual a Granada y que siempre usan el transporte público para desplazarse. Cuando pasaron su tarjeta verde del Consorcio de Málaga (todas las tarjetas verdes de Andalucía sirven para usar Metro y bus en Granada) por el lector de títulos de la línea LAC después de haberse bajado del Metro y vieron que el total del viaje sumaba 1,01 euros, primero pensaron que debía de tratarse de un error, pero después de consultarlo con el conductor de la línea y con la revisora de Rober, se enteraron de la entrada en vigor de los transbordos, algo que celebraron entre sonrisas ya que, a partir de ahora, pagarán menos en sus transportes. "Nosotros venimos mucho a la ciudad y siempre usamos la tarjeta verde de Málaga por no complicarnos la vida con los bonobuses de aquí, que son muchas tarjetas y mucho lío. A partir de hoy, más razón para tener una tarjeta verde y usarla siempre", aseguraba el viajero.

Así transcurrió el primer día de los transbordos gratuitos en Granada. Un día histórico que pasó desapercibido para la mayoría de los habitantes de la ciudad, y que sirvió de previa para el día de hoy, en el que llegan las nuevas lineas de autobús.

La suma de transbordo y nuevas líneas hoy pueden producir muchos líos, aunque con paciencia seguro que todos los viajeros llegan a su destino, y si tienen que usar dos medios de transporte, lo harán con un menor coste para su bolsillo. Se estima que la población que se beneficia de este sistema tarifario asciende a un total de 574.254 habitantes, lo que equivale al 62,73% de la provincia.