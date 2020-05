–¿Se están encontrando con más trastornos del sueño desde que comenzó el estado de alarma: pesadillas, sueños que no permiten descansar...?

–Efectivamente desde que se inició el periodo de confinamiento, uno de los problemas más comunes que expone la población en general es la presencia de afectación en el patrón de sueño, que se está viendo alterado tanto en la cantidad como en la calidad del mismo. No es raro que ante la situación vital que estamos atravesando (en la que el denominador común es el miedo a la enfermedad, al contagio y a sus posibles consecuencias, la incertidumbre sobre el futuro, la presencia de posibles dificultades económicas y de salud), nuestro nivel de ansiedad basal esté incrementado. Esto es un factor negativo en muchos aspectos de nuestra vida y fundamentalmente en el sueño. En el momento actual nos sentimos agobiados, tensos, presionados y es frecuente que personas que antes no tenían problemas en el sueño en la actualidad describan cierta dificultad en el inicio o mantenimiento del mismo. Así como presencia de un sueño que no es reparador (con lo que esto repercute en el periodo de vigilia: mayor cansancio, irritabilidad, dificultad en la concentración...), pesadillas o sueños intranquilos.

–¿A quienes ya tenían problemas de sueño les está afectando más?

–Sin duda, en las personas con problemas de sueño anteriores a esta situación, se está observando un empeoramiento del mismo. No obstante, la mayoría de las consultas que estamos teniendo en este período son de pacientes que dormían bien y ahora han visto alterado su patrón de sueño. Incluso pacientes que, habiendo presentado previamente trastornos del sueño con necesidad de tratamiento, habían conseguido bajar la dosis de medicación, y que han presentado una nueva alteración en el patrón del sueño, con poco efecto de los fármacos hipnóticos incluso a dosis máximas. En las consultas, a día de hoy, estamos observando a pacientes con más síntomas de ansiedad generalizada e inquietud que puede estar motivada por situaciones externas que afectan también al sueño. La situación de estrés que estamos viviendo secundaria a la situación vital es uno de esos factores que comprometen al sueño afectando negativamente a toda la población en general, pero siendo especialmente sensibles aquellos que presentaban alteración previa.

Consejos para mantener la higiene del sueño Disciplina: Establecer un horario regular para irse a dormir y despertarse

Establecer un horario regular para irse a dormir y despertarse Tardes: Intentar disminuir el periodo de la siesta a no más de 45 minutos

Intentar disminuir el periodo de la siesta a no más de 45 minutos Comida: Evitar la ingestión excesiva de alcohol o cenas copiosas antes de acostarse. Un refrigerio ligero es aceptable



Evitar la ingestión excesiva de alcohol o cenas copiosas antes de acostarse. Un refrigerio ligero es aceptable Bebidas: Evitar la cafeína antes de acostarse, siendo recomendable evitarla también en la tarde

Evitar la cafeína antes de acostarse, siendo recomendable evitarla también en la tarde Deporte: Hacer ejercicio regularmente, pero no justo antes de acostarse



Hacer ejercicio regularmente, pero no justo antes de acostarse Cama: Usar ropa de cama cómoda y acogedora y mantener en la habitación una temperatura de sueño cómoda con buena ventilación. Reservarla para dormir evitando su uso para el trabajo o la recreación general



Usar ropa de cama cómoda y acogedora y mantener en la habitación una temperatura de sueño cómoda con buena ventilación. Reservarla para dormir evitando su uso para el trabajo o la recreación general Oscuridad: Eliminar el ruido y la mayor cantidad de luz posible

–¿El confinamiento está condicionando lo que se sueña?

–Me atrevería a decir que, más que el confinamiento, lo que condiciona lo que soñamos es la situación de incertidumbre, miedo y preocupación ante la situación vital actual y sus posibles consecuencias. Creemos que son muchos los factores que influyen en la calidad del sueño, siendo frecuente la presencia de pesadillas y temores por la situación en la que nos encontramos. Las preocupaciones se encuentran presentes de manera continuada en nuestra mente, pero durante el día, bien porque estamos ocupados o porque somos capaces de mantenerlas a un lado, quizás no estén tan presentes como en la noche, cuando nuestra capacidad de control de estos pensamientos desaparece al dormir y toman formas de temores que se pueden representar como pesadillas. Por esto es muy importante mantener la rutina, los estímulos y el orden que cada uno previamente había establecido antes del confinamiento, para intentar minimizar el impacto que esta situación tenga sobre los sueños. Creemos que la situación de confinamiento a lo que más afecta es a la cantidad de horas de sueño. Estamos más descansados al haber disminuido de manera significativa nuestra actividad diaria, a veces aumentamos la ingesta de alimentos o alcohol, pueden aparecer roces o tensiones entre los que comparten espacio físico... Y todo ello puede condicionar la cantidad de horas de sueño de distintas maneras.

–¿Cómo es posible que haya quien duerma más sin tener realmente cansancio acumulado?

–Es cierto que el sueño es el mecanismo que nuestro organismo tiene para recargarnos de energía y reparar el cansancio que tenemos acumulado. En la situación actual nuestro cansancio físico ha disminuido, pero no así el malestar psíquico que puede también desencadenar cansancio físico que precisa de sueño para recuperarse. Por otro lado, el sueño puede ser utilizado también como una vía de escape para afrontar esta situación. Estamos comprobando que el confinamiento está provocando una apatía, desgana y desmotivación en muchos de los pacientes consultados. Algunos transmiten sentimientos de vacío, tristeza y pocos quehaceres que pueden condicionar a la hipersomnia.

–Una vez pase el estado de alarma, ¿costará recuperar los ciclos del sueño que se han alterado?

–Todo depende de la situación que nos rodee cuando esto acabe. Dormir requiere de un mecanismo de aprendizaje y de manera progresiva, volveremos a retomar nuestra rutina habitual. Es difícil poder hablar de tiempos concretos... Seguramente, en el momento en el que comencemos a coger nuestras rutinas diarias, llegará un equilibro, una mejora de los ritmos circadianos y una normalización de la misma. Cuando se levante el confinamiento, prevemos que se mantendrán muchos de los trastornos del sueño que se hayan ya establecido y creemos que algunos podrían aumentar porque sumarán aquellas personas que tengan que adaptarse a la rutina. Puede haber un insomnio de rebote por inquietud a la vuelta a la normalidad y por adaptación. La situación de confinamiento va a desencadenar un aumento en el número de patologías mentales que en sí mismas llevan asociadas, en un alto porcentaje de los casos, problemas en el sueño. Será en ese grupo de población donde sí vamos a observar un aumento y no tanto en el grupo general poblacional que de manera progresiva tenderá a normalizar el mismo.