El turismo interior de Granada aspira a tener una ocupación del 100% este verano

El verano empezó doblemente este fin de semana. Por un lado con la llegada del caluroso solsticio y por otro, simbólico, con el fin del estado de alarma. Y con la llegada de verano, movimientos interprovinciales en todo el territorio nacional, aunque la mayoría motivados por cuestiones familiares o de otra índole y no tanto por el turismo. Sin embargo, el sector ya va preparándose para un periodo estival en el que habrá que ir partido a partido pero las primeras previsiones apuntan a que el turismo de interior será de los más beneficiadas.

La provincia de Granada, muy fuerte en el ámbito de los destinos rurales, ya maneja una previsión del 75% de ocupación para los meses de julio y agosto en lo referente al turismo rural. No obstante, según el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, se rebasará claramente ese porcentaje. "Estoy seguro de que llegará al 100%", ha asegurado el dirigente autonómico.

En cualquier caso, Marín ha apuntado que los veraneantes suelen hacer reservas veinte días antes de sus viajes debido al contexto actual por lo que ahora mismo la situación es muy provisional. Así, mientras en Granada la estimación es del 75% para el turismo de interior en el caso de Andalucía la cifra rondaría el 60%. Asimismo, para el turismo de playa a nivel andaluz el dato de reservas para el mes de julio está entre el 45% y el 55%.

El vicepresidente del Gobierno andaluz en principio va a ser "un verano bastante más positivo" de lo que se había previsto en un principio hasta el punto de que la previsión es que para el próximo mes ya estarán abiertos el 85% de los establecimientos hoteleros en la región.

Eso sí, el consejero de Turismo ha enviado un mensaje de prudencia y ha llamado a no perder de vista el problema de la pandemia. "El Covid no se ha marchado", ha incidido Marín sobre la necesidad de "no perderle el respeto" a la enfermedad y seguir trabajando en las normativas de distanciamiento social para ganar al virus.

De este modo, y respecto a la posibilidad de rebrotes, Marín ha asegurado que el gran objetivo de este verano a nivel nacional es no tener que cerrar ninguna localidad, provincia o zona geográfica ya que el mensaje que tiene mandar España es el contrario.

En el caso andaluz, el vicepresidente ha aludido a que los datos hospitalarios son "muy buenos" y esto se corresponde con las buenas previsiones turísticas con Andalucía como uno de los principales destinos turísticos del mundo para este verano.

Además del "sistema centinela" de alerta con centenares de sanitarios preparados en la comunidad para dar respuesta a una segunda ola, el consejero ha mencionado la buena praxis en matería turístico con cada vez más establecimientos que tienen el sello de 'Andalucía segura' y la creación de una comisión permanente de evaluación para contener la pandemia.