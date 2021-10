El turismo supera las cifras pre-Covid y aspira al lleno el puente de los Santos

El éxito del festivo del Pilar, que culminó con un 90% de ocupación en Granada y que superó las cifras que se obtuvieron en 2019, antes de la pandemia, apunta con esperanza al próximo puente de los Santos, que se vislumbra como el próximo "lleno" en la provincia, para continuar su camino de reactivación y recuperación económica. El objetivo de los colectivos de Hostelería, Turismo y Comercio, tanto en la capital como en la costa, es seguir la senda marcada por el 12 de octubre, cuatro días en los que la realidad superó las expectativas que había previstas para esta festividad, que ha sorprendido a todos para bien. En este sentido, las Federaciones implicadas coinciden por unanimidad en la vuelta casi absoluta a la normalidad, mejorando los números que se obtuvieron justo antes de que llegara la pandemia y azotara con dureza a estos sectores en concreto.

El puente del Pilar era una prueba de fuego para toda la provincia. Sin restricciones de ningún tipo, Granada volvió a vivir tal y como se hacía antes del Covid-19, lo que ha ayudado y aumentado el número de personas que salían a la calle a disfrutar de unas cañas o unos vinos y, sobre todo, el extraordinario ambiente, muy repartido, que había por todas las zonas de la provincia. Los granadinos y todos sus visitantes afrontaban un puente clave para mejorar la crisis económica de estos sectores y se puede decir con rotundidad que todo salió a las mil maravillas.

Las calles estuvieron abarrotadas de gente, los establecimientos, a rebosar, y el tiempo acompañó con un sol veraniego. La estampa fue prácticamente la misma tanto en la capital como en el resto de la provincia. Respecto a la primera, las previsiones eran ilusionantes, pero no llegaban hasta el 90% que finalmente se ha registrado de ocupación. En la provincia, el turismo rural fue uno de los grandes protagonistas con el Poniente, que obtuvo más de un 75% de ocupación; Baza, Huéscar y Altiplano, que alcanzaron el 90%, y Guadix, Marquesado y Alpujarra, que cifraron un 80% de media. La dinámica no fue diferente en la Costa, a pesar de no ser fechas fuertes para esta parte del mapa. La playa sigue siendo muy apetecible con el sol reinando en el cielo, por lo que el puente también ha sido muy positivo en esta zona, estando muy cerca del lleno de ocupación con un 80%.

El presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García, valoró muy positivamente el resultado del puente para todas las empresas que representa, confirmando la mejoría y situando las cifras un poco por encima de las de 2019, antes de la pandemia. En este sentido, según dijo a Granada Hoy, el próximo puente de Todos Los Santos, aunque es "imprevisible" realizar previsiones al respecto, "la perspectiva que hay es buena, teniendo en cuenta que el puente de los Santos nunca ha sido un magnífico puente".

Sobre el puente de Pilar, valoró que "ha sido inesperado porque no esperábamos que la recuperación pudiera empezar tan pronto, así que muy satisfechos porque hemos salido adelante". Sin embargo, el presidente se mostró contrariado porque "la energía, los combustibles y los productos están más caros, entonces la rentabilidad de las empresas es menor, ese es el gran hándicap que hay". Sobre el cliente, tal y como se esperaba, el turismo nacional ha sido el predominante, por lo que García admitió que "hay que felicitar a los españoles porque de alguna manera nos están salvando, ha habido un 90 % de turismo nacional y un 10% de turismo extranjero que comienza a ser más habitual".

En esta línea, la presidenta de la Federación Provincial del Comercio, María Castillo, explicó en declaraciones a Granada Hoy que "habido mucha gente y eso provoca que todo el mundo pueda beneficiarse". Asimismo, se mostró satisfecha porque todo "los comerciantes están contentos, prácticamente han abierto todos, y en general ha ido todo muy bien, esperamos que siga así para el futuro, podríamos decir que se ha vuelto la normalidad". Sin embargo, Castillo recordó que siguen existiendo lastres que el pequeño comercio arrastra "desde 2008" refiriéndose a "los problemas de siempre" como "descuentos y ofertas de otros formatos comerciales cuando no se debe o la falta de aparcamiento en el centro". Quitando este pero, la presidenta admitió que "mejoramos después de este año y medio de pandemia tan duro y hay que seguir de esta misma forma, se está haciendo todo lo posible por innovar y buscar otras fórmulas y mantener esta situación de normalidad".

Unos kilómetros más allá de la capital, en la Costa, el presidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical, Jesús Megías, no dudó en calificar de "excepcional" el puente del Pilar. Según declaró a este diario, se han "superado las expectativas y el año 2019, con una ocupación superior al 80%". En este sentido, valoró el buen tiempo como un punto clave para estos resultados tan satisfactorios y, mirando al futuro, reconoce que ahora se dará un tiempo de stand by para los hoteles costeros, dependiendo, eso sí, de la decisión que toma cada uno de seguir hasta el próximo festivo o hasta Navidad, o cerrar hasta Semana Santa.

Por último, el presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, Francisco Trujillo, se sumó al discurso de los anteriores y se mostró optimista en que aún la Costa disfrute de visitantes apelando al buen tiempo que suele haber con un clima menos extremo, "una templanza que va a estar todo el año". En este sentido, afirmó que "podemos estar hablando de una casi normalidad total" y coincidiendo en "que nos movemos como en 2019".

Todas estas declaraciones son posibles gracias al cambio de tono en la crónica diaria del Covid-19 en Granada, la cual ya no supone una pesadilla, yendo camino de un mal sueño que arroja cada vez más aires de optimismo que hacen a cualquier lector sonreír. Esto se refuerza con pequeñas dosis de esperanza en cada descenso de contagios o en la simple estabilidad que mantenga lejos las olas de positivos que hicieron mucho daño no hace tanto tiempo. Por aquel entonces, la banda sonora en las calles era el cierre de persianas acompañado del silencio, ahora, el bullicio y la risa se imponen con autoridad. No hay que relajarse, pero es evidente que la campaña de vacunación funciona y una vez cubierta la parte sanitaria con garantías, llega el momento de avanzar, reactivar y recuperar la economía que tanto ha sufrido desde que se diera luz verde al Estado de Alarma, con el objetivo de levantar sectores como el Comercio, la Hostelería o el Turismo, que tanto han sufrido durante esta época.