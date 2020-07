20.465 turistas en Granada, el dato del mes de junio más triste para el turismo

Es una obviedad, pero conviene recordarla: ninguna estadística o casi ninguna tendrá valor comparativo en este 2020. La pandemia ha arrasado con todo lo que conocíamos hasta ahora y donde antes el titular del turismo era "de récord en récord" ahora las palabras que acompañan los análisis de visitantes a la provincia y a la capital son las de hundimiento o preocupación.

Pese a que durante los meses duros de la pandemia, se habló de numerosas estrategias e iniciativas para reactivar el turismo lo cierto es que en el primer mes de verano como es junio no se ha salvado la papeleta aunque también es cierto que los movimientos nacionales solamente se permitieron en los últimos diez días desde que se dio por finalizado el estado de alarma. Sin embargo, las sensaciones no son nada buenas y los 20.465 visitantes a la provincia contabilizados en el mes de junio son el preludio de dos meses fuertes en los que, aún con posibilidad de movimientos, no se espera por el momento una gran remontada.

Evidentemente, no ayuda nada el contexto sanitario y el temor a rebrotes e, incluso, a una segunda ola o los confinamientos por zonas son el freno de mano de un sector que prácticamente quitó la llave de arranque hace meses.

En el primer mes en el que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha hecho recuento de visitantes tras el vacío de marzo, abril y mayo, son 20.465 los visitantes a la provincia frente a los 284.068 que vinieron en el sexto mes del año pasado. La mayoría de los visitantes fueron nacionales como es lógico (18.651) y apenas llegaron a Granada 1.814 turistas de otros países.

En el apartado de las pernoctaciones, se contabilizaron en el mes de junio un total de 32.646 estancias en hoteles granadinos. Un dato que de nuevo puesto en comparación con los del año anterior demuestra la alarma del sector que en 2019 contabilizaba 284.068 pernotaciones.

La imagen de la capital como destino es la viva imagen este año con apenas turistas en las calles más concurridas, El interior salva algo los muebles y la Costa está tirando del visitante local.