La ubicación del mercadillo del Zaidín, en duda: Ciudadanos asegura que el cambio se ha hecho de espaldas a los vendedores

La coordinadora provincial de Ciudadanos (Cs) y candidata a la Alcaldía de Granada, Concha Insúa, se ha reunido este fin de semana con el presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Granada, Juan Cano, para abordar la problemática existente en torno al traslado del mercadillo del Zaidín al PTS, “una decisión impuesta y sin diálogo alguno con los principales afectados por el alcalde de Granada, Paco Cuenca”.

“¿Qué necesidad hay de cambiar lo que funciona bien? Si la actual ubicación no estorba, no entendemos esa postura autocrática del alcalde. Y si, en cualquier caso, se decide cambiar la ubicación, que sea por una mejor, ¿no? ¿Qué pinta el mercadillo en una zona sanitaria y saltándose los planes estratégicos de la ciudad?”, se ha preguntado la portavoz del partido liberal.

En este sentido, la representante de Cs ha recordado que “hace unos días nos reunimos con la Asociación de Vecinos de Zaidín-Campus, mientras recabábamos opiniones de responsables en el PTS. Hoy nos damos cita in situ con los comerciantes. Pues ni los vecinos del Zaidín, ni los empresarios del PTS ni los propios profesionales de la venta ambulante están de acuerdo con el traslado del mercadillo al parque tecnológico. ¿Con quién se ha consensuado esta decisión arbitraria? ¿A qué intereses obedece esa decisión tan desafortunada?”, se ha preguntado Insúa.

La portavoz de Cs ha criticado especialmente la “unilateralidad y la absoluta falta de consenso de esta medida”. “El PSOE de Paco Cuenca no ha consensuado con ninguno de los colectivos afectados, y una vez más emplea el ‘ordeno y mando’ para imponer su parecer”, ha lamentado Insúa, para quien “tristemente el diálogo y el consenso han desaparecido del Ayuntamiento de Granada”. “Nosotros, desde Cs, no vamos a permitir que Paco Cuenca se salga con la suya para contentar a los suyos. Seguiremos trabajando codo con codo con los principales interesados, hasta conseguir la solución que merecen, que no es otra, que una ubicación definitiva sobre la que impere el diálogo y el consenso”, ha concluido.