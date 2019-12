El sello de unidad de excelencia vuelve a dar la espalda a la Universidad de Granada

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades mantiene abierta hasta el próximo 18 de diciembre la convocatoria para optar a los sellos de excelencia Severo Ochoa –para centros– y María de Maeztu, destinada a unidades y en la que la Universidad de Granada tiene como objetivo estratégico conseguir una de estas acreditaciones. Esta convocatoria vuelve a tener una limitación que corta las aspiraciones de la UGR: las unidades deben estar constituidas con anterioridad al 1 de enero de 2017. Este hecho limita las posibilidades de las unidades aspirantes por Granada, según reconoció el vicerrector de Investigación y Transferencia de la UGR, Enrique Herrera. Sin embargo, las candidatas de la UGR se presentarán a esta convocatoria.

La UGR cuenta con nueve unidades que recibieron fondos de la Junta dentro de la convocatoria para el fortalecimiento de Institutos Universitarios de Investigación de las Universidades Andaluzas, Centros e Infraestructuras para la adquisición del sello Severo Ochoa o María de Maeztu, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi). Dentro de esa convocatoria obtuvieron financiación la Unidad Científica de Excelencia en Cerebro, Comportamiento y Salud; Particle and Astroparticle Physics at the UGR; Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional; Estrategias de Medicina de Precisión para la estratificación e intervención terapéutica; Unidad Científica de Excelencia en ejercicio y salud; Unidad de Excelencia para el estudio de los trastornos del envejecimiento; Modelling Nature: from Nano to Macro; e Instituto Andaluz en Data Science and Computational Intelligence.