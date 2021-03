Exigen la vacunación de la plantilla de carteros de Correos por ser de alto riesgo

Los sindicatos CCOO y UGT han denunciado que la plantilla de Correos no está incluida dentro de la estrategia de vacunación contra el Covid-19, como colectivo que presta un servicio público esencial. Han recordado que en la política de vacunación se ha incluido a colectivos que por su actividad laboral se consideran como esenciales para la sociedad.

“Así, se han sumado a estas listas personas con trabajos relacionados con el ámbito sanitario y hospitalario, tengan o no contacto con el público, plantillas de residencias y centros penitenciarios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como docentes o personal de emergencias”, según explicó en un comunicado la secretaria de la sección sindical de Correos Granada, Juana Garrido, que no comprende, “cómo los trabajadores del servicio postal, en contacto directo con la ciudadanía, no se encuentran en estas listas de vacunación propuestas por la Administración”.

Los sindicatos ven “imprescindible” hacer un orden de prioridad en el acceso a esta vacunación, pero que el personal de Correos “también debería estar incluido por prestar un servicio público”.

“Con independencia de que el Gobierno deba establecer las prioridades para estas organizaciones sindicales, cabe preguntarse porqué para este gobierno el servicio postal y sus más de 55.000 trabajadores no son esenciales”, según sañala Garrido. Desde la acción sindical esto no es más que “el fruto de las acciones del presidente de Correos, que viene de la mano de la transformación de la empresa en una paquetera sin nombre que prima el valor de negocio frente al de servicio público a la ciudadanía”, afirma la responsable sindical.

Así, CCOO y UGT exigen que el presidente de la entidad realice personalmente un posicionamiento público en el que pida la inclusión del colectivo de Correos en la estrategia de vacunación de colectivos esenciales. “Lo son por razones sociales y también sanitarias”.