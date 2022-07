Una vecina de Granada lanza un 'crowdfunding' para tratar un cáncer de cérvix con una terapia alternativa

Hatha Stewart, una vecina de la ciudad de Granada, sufre un cáncer de cérvix bastante avanzado y extendido. Debido a la situación de esta enfermedad, ella misma asegura que no es operable, por lo que ha decidido intentar darle una solución con una terapia alternativa para la que ha pedido ayuda a través de un 'crowfunding'

"Después de unos meses de muchos dolores y malestar, hace poco me han dado una mala noticia: me han diagnosticado un cáncer de cérvix bastante avanzado y extendido, de forma que de momento no es operable", cuenta Hatha Stewart en una campaña que ha puesto en marcha en la plataforma GoFundMe, con el fin de poder tratar su patología.

La residente en la capital lleva recaudados a través de esta web más de 3.500 euros de 49 donaciones de personas anónimas, amigos y conocidos que han decidido aportar su granito de arena como muestra de solidaridad. Quien lo desee puede donar desde un euro hasta la cantidad que desee.

Un 'crowfunding' es una campaña de cooperación colectiva, llevada a cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero u otros recursos, se suele utilizar Internet para financiar esfuerzos e iniciativas de otras personas u organizaciones.

La creadora ha señalado que está "preocupada" porque le han advertido de que el tratamiento será duro y prolongado, y los efectos secundarios probablemente difíciles de paliar.

"Aún no he comenzado la quimioterapia, pero al ser un cáncer que puede extenderse por mi cuerpo quisiera darme la oportunidad de probar algún tratamiento alternativo que me ayude a disminuir el extremo dolor que siento, las náuseas y la falta de apetito, para así mantener la fuerza y la fe para ganar esta batalla", ha contado.

Steward detalla que no puede trabajar en las condiciones en las que se encuentra, y, por lo tanto, "estaré sin ingresos para hacer frente a todos los gastos que supone este largo proceso".

"Con gran preocupación, mi familia tuvo la idea de acudir a esta plataforma para echarme una mano en este momento crítico de mi vida que estoy atravesando. Para todas las otras personas que lean esta publicación y quieran contribuir conmigo, estoy muy agradecida con la ayuda que me puedan dar. Para mis seres queridos, espero que vosotros estéis bien, y recuperarme pronto para daros un abrazo en persona lo antes posible", ha concluido.

La página web 'GoFundMe' es la mayor plataforma de recaudación de fondos y recaudación personal del mundo. Desde 2010, se han recaudado 15.000 millones de euros destinados a apoyar causas personales y organizaciones sin ánimo de lucro en todo el mundo.