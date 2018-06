Los vecinos de Santa Adela tendrán que esperar a febrero para mudarse

Los vecinos de la barriada de Santa Adela tendrán que esperar a febrero para recibir las llaves de su nuevo hogar. El Ayuntamiento de Granada reconoció ayer un retraso de las obras de construcción que alcanza ya los dos meses. Este salto en el calendario ha estado motivado, fundamentalmente, por las constantes precipitaciones registradas durante el pasado invierno y la primavera pero también por la avería de una de las máquinas al comienzo de la actuación. No obstante, y pese a ese retraso, el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid y una de las portavoces de los vecinos, Mari Carmen Pérez, se mostraron tranquilos. El proyecto saldrá adelante, aseguraron.

"Los vecinos ya lo veíamos venir porque los primeros meses no dejó de llover en los momentos más complicados como era abrir el hueco para los cimientos, y la construcción de los sótanos y garajes", explicó Mari Carmen Pérez quien reconoció que algunos días los terrenos eran un auténtico "barrizal". "No se podía trabajar" destacó esta vecina que remarcó que no obstante hay "mucha organización". De hecho, Pérez reconoció que los operarios trabajan, incluso, hasta altas horas de la noche para agilizar la actuación que debería estar finalizada en el mes de diciembre según lo recogido en el convenio.

Pérez, que remarcó su satisfacción por la marcha de los trabajos aseguró que los vecinos están "vigilantes" para que todo salga correcto. Además, volvió a solicitar, como ya hizo meses atrás, que los bajos del edificio se utilicen para proyectos sociales con jóvenes en el barrio. "Queremos un compromiso para utilizar este espacio", dijo esta vecina. Esta solicitud tiene una clara complejidad: el convenio contempla como generación de ingresos la venta de estos locales por lo que, por el momento, no es viable.

El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, resaltó su compromiso con este proyecto e invitó a los portavoces de los grupos de la oposición a visitar las obras para conocer la complejidad del proyecto. Además, dijo que la preocupación principal es la evolución de las obras y el cierre del gasto. Por ejemplo, esos dos meses extra para finalizar el edificio suponen que la capital sufrague dos mensualidades extra a los vecinos que tuvieron que mudarse a una vivienda de forma provisional hasta que les entreguen su piso.

En este sentido, el técnico encargado de la obra, aseguró en cuanto a las cuestiones económicas que se está cumpliendo el presupuesto pues no hay grandes imprevistos. "Creemos que vamos a cerrar la obra dentro de unos números correctos" dijo este técnico que cifró en 13.000 euros las obras de cimentación y pilotaje.

La tercera fase de Santa Adela prevé la intervención en un total de 156 viviendas, si bien esta primera subfase contempla la actuación inicial en 76 viviendas ubicadas entre las calles Poeta Gracián y Prolongación de Santa Adela, donde se demolerán tres bloques de pisos antiguos para construir un único edificio con 128 domicilios. La intervención del Ayuntamiento municipal ha permitido hasta el momento la construcción de 149 viviendas en una primera fase, con una inversión de 10'9 millones de euros, a la que se sumó la demolición de 184 viviendas y la construcción de otras 257, tras una inversión de 9,9 millones de euros.

El Ayuntamiento aprobó en el pleno de abril una declaración institucional de apoyo. El documento acuerda "remitir a la Consejería de Fomento una solicitud para acceder a las subvenciones que se prevean en el programa de regeneración y renovación urbana", así como "toda la documentación requerida para continuar la ejecución de la tercera fase del Plan Especial Santa Adela".