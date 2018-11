El Gobierno deja en ‘stand by’ la bajada de la velocidad a noventa en la Circunvalación

El Ayuntamiento de Granada envió una carta al Gobierno central para solicitar la reducción de la velocidad en la Circunvalación de Granada de 100 a 90 kilómetros por hora. Con esta medida la capital desea rebajar la contaminación acústica que se produce como consecuencia de los miles de vehículos que circulan por este eje a su paso por la ciudad. Sin embargo, tal y como ha detallado el concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel Fernández Madrid, por el momento el Gobierno central no se ha manifestado al respecto.

“Nosotros hicimos esta propuesta antes del cambio de Gobierno y no obtuvimos respuesta. Hemos esperado unos meses de cortesía para ver si el nuevo gobierno nos contestaba pero no sabemos si tiene constancia de la medida solicitada”, detalló Fernández Madrid quien recordó que el área que dirige mantuvo ya mantuvo una reunión con Tráfico para trasladarle esta solicitud. No obstante, dado que la competencia es del Ministerio de Fomento, el edil ha asegurado que la capital va a volver a enviar la misiva.