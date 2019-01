Las ventas de la Navidad: “dentro de la normalidad”

Miles de personas tomaron ayer el centro de Granada para hacer sus últimas compras navideñas. Con la llegada de los Reyes Magos a la vuelta de la esquina tocaba ultimar todos los preparativos para esta noche tan especial. Sus compras las realizaron por primera vez con un frío crudo debido a un auténtico descenso de las temperaturas. Se trata de la primera gran bajada de las temperaturas tras un inicio de la estación templado que ha afectado a los comerciantes. Así lo explica la presidenta de la Federación Provincial de Comercio, María Castillo.

Las amables temperaturas, según cuenta, han reducido especialmente a la venta de moda textil y calzado pues los granadinos se resienten más a la hora de comprar estos productos. No obstante, Castillo relata con satisfacción que la campaña invernal y la Navidad está desarrollándose “dentro de la normalidad”. Eso, a pesar de la fuerte competencia que sufren los comercios tradicionales de la capital con respecto a otros ubicados en áreas comerciales del Cinturón.

Con respecto al inicio adelantado de las rebajas, Castillo reconoce que ya hay tiendas que han colgado su clásico cartel rojo de rebajas aunque insiste en la necesidad de suprimir esta liberalización que asfixia a los comerciantes. No solo a los pequeños.

“También hay grandes superficies en contra de esta medida”, declara.Sobre la renovación de las áreas de afluencia turística, Castillo mostró su tranquilidad ante la prolongación de la ya existente otros cuatro años. La federación que regenta se opuso en 2012 a los cambios propuestos que pretendían ampliar las zonas liberadas en casi 70 calles y ampliando notablemente el número de festivos con posibilidad de apertura. “ Con uno o dos empleados es imposible mantener ese ritmo”, apostilla.

Con respecto al ‘baile’ de locales que cierran y abren en el centro destaca que se están produciendo jubilaciones y que también hay negocios que no siempre cuentan con un proyecto real que garantice su viabilidad. “Tenemos mucha competencia pero también hay negocios que no siempre cuentan con el personal especializado o que no han analizado las necesidades reales o desconocen el sector”. Ante esta situación, Castillo apuesta por crear una escuela para formar a los comerciantes.