Un verano para remontar la estacionalidad

Sierra Nevada cerró ayer la temporada estival después de 65 días intensos en la estación. Dos meses repletos de actividades y eventos que se han sucedido cada fin de semana con el objetivo de consolidar el verano e incrementar la cifra de visitantes, que alcanza al cierre estival las 46.238 personas, un 3% más que el verano anterior. Y donde el punto negativo fue la cancelación de la Observación de las Perseidas por la huelga del personal de remontes por el fracaso de las negociaciones con Cetursa.

Este crecimiento de visitantes, según explicó María José López, consejera delegada de Cetursa, se debe principalmente "al atractivo que han supuesto las condiciones de Sierra Nevada en cuanto a nieve, agua y abundancia de flora gracias a las nevadas registradas, principalmente, en marzo y abril". Además, López hizo mención "al paisaje que ha ofrecido la estación durante todo el verano, el atractivo de pisar y jugar con la nieve en pleno mes de agosto ha atraído al público más diverso hasta las cumbres de la estación".

El uso de remontes ha sido otro verano más el plato fuerte de Sierra Nevada. Así, esta temporada se han contabilizado 21.319 personas, lo que supone un crecimiento de un 12% de incremento con respeto al 2017.

Por otro lado, la consejera delegada señaló que la cifra de visitantes de este verano respalda el modelo de actividad que se viene desarrollando en la estación durante los últimos veranos y que cada año va aumentando el número de participantes, principalmente en las actividades medioambientales y astronómicas, que han subido un 5% el número de participantes. En concreto, este verano se han contabilizado 16.647 personas (un 4% más que la temporada estival 2017), que han participado alguna de las 45 actividades de naturaleza o astroturismo organizadas por Cetursa, el Centro de Interpretación del Dornajo o el Observatorio de Sierra Nevada, o han utilizado las instalaciones del Mirlo Blanco y la piscina de club Montebajo.

En este sentido, María José López agradeció el esfuerzo realizado por todas las administraciones y empresas colaboradoras de la estación "para presentar propuestas que consoliden los activos medioambientales y deportivos de la estación de cara a seguir generando riqueza y empleo para la provincia y contribuyendo con ello a la desestacionalización".

La recuperación del Triatlón ha tenido una gran acogida entre los aficionados a los deportes extremos. Esta edición ha conseguido la participación de más de 300 deportistas. Se ha vuelto a utilizar el pantano de Canales para la natación y la empresa organizadora ha respondido a las expectativas de Cetursa. Este verano se han organizado 10 eventos deportivos en colaboración con empresas y clubes. Estas competiciones han sido clave para conseguir importantes índices de afluencia y ocupación hotelera los fines de semana, principalmente del mes de julio. En total han participado 4.772 deportistas en las pruebas de este verano frente a los 5.429 inscritos en las competiciones del 2017. Ese 12% de descenso en la participación de pruebas deportivas se debe a que este verano no se han celebrado ni el Mountain Festival ni la Carrera de Escaleras.

Sierra Nevada consolida la apertura de establecimientos hoteleros en verano. Ya son cinco hoteles y dos complejos de apartamentos turísticos los que abren en época estival al completo y otros cuatro hoteles los que han abierto bajo demanda para grupos y campamentos. En cuanto a la ocupación, este año se ha registrado un 37% y ha estado más diversificada este verano con la incorporación de apartamentos turísticos a la oferta hotelera. Por otra parte, En cuanto a establecimientos de restauración, se ha producido un importante incremento de bares y restaurantes abiertos, 18 en total, cinco de los cuales se han incorporado este verano. La oferta comercial de la estación se completa con supermercados, tiendas de alquiler y venta de bicicletas, tiendas de ropa y souvenir. Las procedencias a la estación de esquí granadina se mantienen prácticamente igual que el año pasado. El visitante español supone un 84% (83,5% el verano anterior) y extranjeros el 16%. Hay que destacar el importante incremento en el número de turistas procedentes de la comunidad de Madrid que pasan del 5,9% del total nacional en el 2017 al 9,9% durante este verano. Como es habitual, Andalucía aporta la gran mayoría de los visitantes con el 71,5%. Después de Madrid, la comunidad que más turistas aporta a la estación es la valenciana, le siguen Cataluña y Murcia.

El tiempo no ha sido benigno. Cuando hay una fuerte ola de calor, los clientes, sobre todo los de proximidad, acuden a la estación para huir de las altas temperaturas y para pernoctar o pasar un día fresco. Este año no ha habido temperaturas elevadas e, incluso, se ha tenido que cerrar por condiciones meteorológicas adversas y tormentas eléctricas (no se abrieron los remontes en dos jornadas y se tuvo que cerrar en otras tres ocasiones por tormentas).

Las condiciones de nieve y meteorológicas también han sido determinantes para la venta de tiques para el bike park. Ésta ha sufrido un descenso principalmente porque no se ha podido abrir al 100%, ya que los recorridos de más altitud han estado impracticables.

El programa cultural ha girado en torno a los dos festivales de música del verano en la Sierra. La primera cita fue el 7 de julio con el concierto que cada verano programa el Festival de Música y Danza de Granada a través del Festival Extensión FEX, que contó en esta ocasión con la actuación de Ogun Afrobeat. El plato fuerte musical del verano ha sido la IX edición del Festival de Rock Por todo lo alto, 24 y 25 de agosto, con tres grupos por noche, y talleres infantiles de guitarra, piano y batería. El festival fue todo un éxito de público, 3.000 personas presenciaron los conciertos, y de ocupación, un 85% registrado en establecimientos hoteleros.