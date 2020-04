El vídeo del arzobispo de Granada cuando pide a los fieles que abandonen la Catedral

"Perdonad, pero interrumpimos la celebración, la Policía nos dice que tenemos que desalojar la iglesia, que si no sancionarían a las personas presentes una por una. Yo voy a pedir que nos acerquen la comunión, os acercáis, comulgáis y vais saliendo uno por uno". Ha sido la reacción del arzobispo de Granada, monseñor Martínez, cuando ha sido informado de la presencia de la Policía Nacional en la Catedral de Granada ante la presencia de una veintena de fieles en la Misa del Viernes Santo.

Lo siento, nosotros hemos hecho esto con la mejor intención, apoyándonos en el decreto anterior, cuyo artículo once cuyo artículo once decía que en las iglesias, según su tamaño, podrían estar ciertos grupos de personas siempre que se guardasen las reglas. Han llamado a sus superiores, dicen que no, obedecemos la ley y yo os doy la comunión según vais saliendo", ha concluido el arzobispo.

A continuación, el arzobispo ha seguido con la celebración, ahora sólo con la presencia de los medios de comunicación presentes.

Y los fieles, alrededor de una veintena, han salido del templo con recogimiento y la Policía Nacional no les ha sancionado finalmente.