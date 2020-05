La nueva normalidad en Granada: el vídeo sobre las medidas de protección que llegaron para quedarse

La Organización Colegial de Enfermería recuerda a la población que este tránsito hacia una nueva normalidad no significa el fin de la pandemia y que, por esta razón, se tienen que seguir manteniendo las medidas de protección individual y colectiva. Con este fin se ha elaborado una infografía y un vídeo donde se recogen los consejos básicos para evitar una nueva oleada de contagios que pueda significar un incremento de muertes y que, de nuevo, se colapse nuestro sistema sanitario.

“Tenemos que recordar que el virus no ha desaparecido, el riesgo de contagio no ha disminuido y la población tiene que ser consciente de que está en sus manos evitar que volvamos a ver aumentar diariamente el número de personas fallecidas”, resalta Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería. “Cuanto antes se interiorice que hay ciertas actitudes que vamos a tener que mantener en el tiempo, antes conseguiremos que esta nueva situación no signifique que los contagios aumenten ni que haya que endurecer el confinamiento”, apunta el presidente de las enfermeras españolas.