“La violencia de género gota a gota derrumba vidas”, lema de la campaña de Diputación de Granada para el 25N

La campaña que ha elaborado el área de Igualdad y Juventud de la Diputación de Granada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N) será difundida bajo el lema "La violencia de género gota a gota derrumba vidas".

La campaña será reproducida en redes sociales y medios convencionales (prensa, radio y televisión) desde el próximo lunes día 8 de noviembre hasta finales de mes, con el objetivo de concienciar a la población en la lucha contra la violencia de género.

El vídeo que forma parte de la campaña subraya que en el 80% de los asesinatos machistas no existían denuncias previas y destaca alguna de las frases que acompañan a situaciones de violencia de género: "Con ese vestido se te ve todo", "eres una inútil", "a ver si no voy a poder acostarme con mujer cuando quiera", "es que me provocas"...

La diputada de Igualdad y Juventud, Mercedes Garzón, ha señalado la necesidad "urgente" de poner en marcha iniciativas de este tipo "para sensibilizar en torno a lo que más que un problema, es una emergencia social".

Además, esta iniciativa comparte la creatividad y el contenido con el resto de diputaciones andaluzas de cara al 25N.