¿Cómo han vivido los granadinos la celebración de la Cumbre Europea en la ciudad?

Granada amanece más relajada que estos dos últimos días. La normalidad vuelve a asomarse, la policía no anda alerta por las calles de la ciudad, el metro parece no realizar más cortes y los granadinos ya no tienen que estar pendientes al móvil a todas horas por si hubiese algún cambio de camino a casa o al trabajo.

No hay duda que Europa se ha ido encantada de Granada. La belleza, la gastronomía, la gente y el recibimiento ha estado a la altura de lo que esperaban los líderes europeos, el Gobierno y los Reyes de España.

Pero, ¿y los granadinos con Europa?

Como todo en la vida, no siempre llueve a gusto de todos. Para algunos prevalece la publicidad y el marketing que ha recibido la ciudad durante dos días, las buenas palabras de la Presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hacia Granada, la presenciad de los Reyes de España en la Alhambra y la multitud de fotos para la historia. Y para otros queda una experiencia "horrible" a la hora de llegar al trabajo, dejar a los niños en el colegio y una ciudad cortada "para los de siempre.

Nuria, una joven de 28 años, cuenta a Granada Hoy cómo ha sido ir de casa al trabajo durante estos dos días. "Ha sido molestísimo, casi todas las calles estaban cortadas, para ir a trabajar tenías que salir, mínimo, una hora y media antes; y tardabas prácticamente los mismo para volver. No sé por otras zonas, pero pero para entrar en el Zaidín tenías que dar la vuelta de tu vida hasta llegar a tu casa o al trabajo", explica la joven de una manera distendida.

Otra joven, Laura, también trabaja en el centro y todos los días utiliza el transporte público para ir. "Es cierto que está bien que Granada sea el ojo de Europa, pero no nos lo han puesto fácil a los granadinos para seguir con nuestra vida. El jueves salí de trabajar, y para no volver a mi piso con todo el caos, fui a casa de mis abuelos a comer y fue horrible poder llegar hasta allí. Tardé 45 minutos en un recorrido de 15", cuenta Laura.

Además, al salir de trabajar se dio de bruces con el metro parado. "No me lo podía creer, salí súper cansada y vi que no funcionaba el transporte. Miré corriendo las noticias y era que estaba habiendo una manifestación en contra de la Cumbre. Sinceramente, vaya día más largo", zanja la joven.

Un poco más distendido y entre risas se acerca un chico, Manu, para preguntar sobre el reportaje. "A mí me parece fenomenal este despliegue ante una situación así, no es para menos. Granada lleva saliendo dos días en todos los canales del mundo, en la prensa más relevante y se está dando a conocer como un sitio increíble, mi sentimiento es de orgullo", explica Manu.

Antes de irse, Manu, quiere apuntarse el tanto del 'chascarrillo' que lleva comentando Granada desde hace unos días. "Por cierto, quiero decirle a Marifrán Carazo que yo también cené en mi casa, que a la mayoría de los mortales no nos invitaron a la cena de gala".

Este apunte es debido a que la alcaldesa de la ciudad afeó este jueves que ni ella ni el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (ambos del PP), fueran invitados a la cena que se ofreció en el Parador de Granada situado junto a la Alhambra a los más de 40 jefes de Estado y de Gobierno europeos.

Otra chica joven cuenta a Granada Hoy entre ojos sorpresivos que jamás ha visto algo igual. "Fui a trabajar como cada día al centro y no paré de ver cómo la policía abría maletas a todo el que pasara. No sé si los turistas estaban al tanto, si leyeron algo antes de venir, pero creo que fliparon", cuenta Alicia.

"Realmente es una molestia ir a un sitio de vacaciones y encontrarte con todo esto, a mí no me gustaría. Pero siendo de aquí, pues bueno, creo que está bien para la ciudad. Ojalá sea soplo para más trabajo, mejor calidad de vida y un futuro digno en Granada", zanja la joven.