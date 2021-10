La vuelta de la Atención Primaria a Granada: cara a cara con el médico de ‘casa’

La normalidad en la vida de los granadinos se está imponiendo casi sin que los propios ciudadanos se enteren. Ya es costumbre ver las calles llenas, los bares hasta arriba, los comercios de bote en bote... Quedaba el fútbol, que el domingo estaba como hasta antes de la pandemia, las discotecas, que se han pegado un ‘finde’ histórico, y la vuelta de la presencialidad de la Atención Primaria a los centros de salud. Aunque el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo anunció para el viernes pasado, lo cierto es que no fue hasta ayer cuando los granadinos pudieron volver a estar de frente a su médico de cabecera.

Las colas que hasta antes del fin de semana se hacían en los exteriores de los centros de salud empezaron a ser historia, y aunque algunas quedaban, no eran tan importantes como anteriormente porque buena parte de los usuarios ya esperaba dentro de la instalación. Se vio en el Zaidín o el Manuel de Góngora, pero sobre todo no se vio ninguna en centros de salud de barrio más pequeños como los de Las Flores o el de Fortuny. Amparo salía contenta de la cita con su médico de cabecera, a la que llevaba sin ver casi dos años. "Está más mozuela", comentaba al agente de seguridad de la puerta. Muchas sonrisas pero sobre todo mucha gente mayor "más tranquila", como Manuel, que al acudir a su cita en Las Flores se alegraba de no tener que usar la teleasistencia para contarle los dolores a su médico: "Yo no sé usar estos aparatos y mi mujer me tenía que grabar para que me viera". Tiene 81 años a punto de ser cumplidos.

La vuelta a la normalidad en los centros de salud vino precedida por la polémica con los sindicatos profesionales por los planes de la Junta para el regreso a la presencialidad en la Atención Primaria. El director gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, salió al paso de estas críticas y expuso, en una visita a Guadix, que los usuarios que están necesitando "acudir" a sus centros de salud y hospitales de forma presencial están recibiendo este servicio "sin problema alguno".

El aforo de espacios comunes como salas de espera "así nos lo permite", detalló Guzmán, quien preguntado por las quejas entre el personal de enfermería sobre el nuevo sistema de triaje, dijo que se trata de "algunos" profesionales, pues "en general se trata de un rol que ya existe en los hospitales desde hace muchísimos años", y "nadie lo ha cuestionado" para poner "orden" en la prioridad de asistencial. Ahora se pone en marcha en los centros de salud tras abordarse el tema con "sociedades científicas, con los colegios profesionales y también con los sindicatos" y sobre "resultados extraordinarios" en "pruebas pilotos desde antes del verano", explicó.

Pero el PSOE andaluz siguió denunciando que la Junta "toma el pelo" a los ciudadanos al anunciar que la Atención Primaria ha recuperado la normalidad pese a que está "desbordada" por la falta de trabajadores y el retraso en las citas presenciales. La portavoz del Grupo Parlamentario, Ángeles Férriz, apuntó que "solo hace falta reservar cita presencial con el médico de cabecera para comprobar que tarda una media de quince días, un problema que denuncian los profesionales y los usuarios".

"Pedimos la presencialidad en la atención médica como antes de la pandemia, es lo que quieren los profesionales, que piden medios, respeto y tiempo para atender a sus pacientes", defendió Férriz, quien añadió que si la Junta no refuerza el sistema sanitario es por "falta de voluntad", ya que ha recibido dinero del Gobierno central para poder hacerlo. La portavoz socialista ha tenido que esta situación se enmarque en una hoja de ruta para desmantelar la sanidad pública y ha advertido de que su partido no permitirá que la salud se convierta en un negocio. "Si ésa es la hoja de ruta de PP y Cs, nos tendrán enfrente", resumió.

En la misma línea se posicionó el secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, que apuntó que esa tardanza en recibir cita envía de manera forzosa a los pacientes a unos servicios de urgencias colapsados.