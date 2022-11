¿Quieres apoyar la candidatura de Granada para ser sede de la AESIA? El Ayuntamiento lanza una campaña popular para recoger firmas

Granada envió el viernes la candidatura para ser sede de la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial (AESIA) y se espera que la decisión final la toma el Ministerio antes de fin de año, aunque no hay fecha oficial. Y mientras, la ciudad no va a parar de organizar actos y eventos para apoyar esta candidatura y que, como ha dicho el alcalde, Paco Cuenca, no sea solo enviar una documentación sino que sea una candidatura de toda Granada y de los granadinos.

Por eso, el Ayuntamiento ha lanzado una campaña de recogida de firmas para recabar el apoyo popular a la candidatura. Un apoyo que no será vinculante pero que se quiere hacer llegar a la comisión que tome la decisión final sobre la candidatura para que vean que es un proyecto de toda Granada y que la ciudadanía está implicada.

"Todas las instituciones tenemos claro que esta ambición debe ser la ambición de todos los granadinos. Que todas las familias se impliquen en una visión que por justicia y por capacidad nos corresponde. Es el momento de implicarse", ha dicho el alcalde.

Así, se ha creado la web www.granadaesinteligenciaartificial.es para que la ciudadanía pueda adherirse a ese apoyo registrándose en el portal web, donde también se informa de qué supone la sede y por qué Granada.

"Es una web para informar de qué es esto de la AESIA, qué supone la Inteligencia Artificial, y pedimos el compromiso para apoyar la candidatura. Que todos los granadinos la apoyen sumando voluntades de cohesión, de esfuerzo compartido", ha matizado.

El jueves por la tarde en Plaza BibRambla habrá un evento con un DJ para sumarse allí mismo a esta reivindicación.

La delegada de Innovación de la Junta, María José Martín, ha acompañado al alcalde en la presentación de la web y ha respaldo el apoyo unánime de todas las administraciones para que Granada sea la sede de la AESIA. "Un gran logro que ha sido gracias al trabajo de las administraciones, ha dicho.