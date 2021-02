Adrián Marín: "Fichar por el Granada es una oportunidad de oro para mí"

El lateral Adrián Marín, refuerzo del Granada en el mercado invernal, se mostró "muy contento e ilusionado por unirme a este proyectazo". "Llego con ganas de poder sacar mi mejor versión y aportar mi granito de arena", indicó el lateral durante su presentación.

Adrián Marín, de 24 años y que firma para lo que queda de campaña y dos más tras llegar libre desde el Alavés, se marca como objetivo en el Granada "trabajar y mejorar como persona y jugador" y poder aportar su "granito de arena" al equipo.

"Creo es una oportunidad de oro para mí, la mayor que he tenido en mi carrera. Me siento un privilegiado. Me gustaría volver a recuperar mi mejor versión y tener continuidad y minutos, que son necesarios para que un jugador desarrolle su potencial", reconoció.

A Adrián Marín le gusta del Granada "la libertad con la que pueden proyectarse los laterales" y cree que es "parecido" a Carlos Neva, el otro lateral zurdo del equipo del que dijo que está "a un gran nivel". "Ante el Barcelona hizo un partidazo, está en un estado de forma muy bueno", añadió sobre Carlos Neva el murciano, quien tiene claro que "tácticamente" tiene que "trabajar todas las ideas del entrenador" y que todos están en la plantilla "para sumar".

Adrián Marín destacó "la experiencia vivida" en la grada en el partido de Copa del Rey del miércoles entre el Granada y el Barcelona, y se quedó sorprendido de como "la gente de fuera animaba y apoyaba".

"La solidaridad me pareció espectacular. En el fútbol de élite se da por hecho pero es muy difícil que un grupo llegue a esos niveles. Me habían hablado bien pero ayer pude vivirlo en primera persona. Las instalaciones, la ciudad, todo es increíble, se superan las expectativas que tenía", sentenció sobre su nuevo destino.

Rápida negociación

El director deportivo del Granada, Fran Sánchez, reconoció que la operación para incorporar a Adrián Marín fue "muy rápida", Asimismo, definió al jugador como "un lateral con buen manejo de balón y vocación ofensiva" que les puede dar "mucho" y que transmite "ilusión y ganas".