Aitor Karanka, técnico del Granada CF: "Tenemos que devolverle a la afición su apoyo con resultados"

Sin confianzas. Así se muestra Aitor Karanka con su equipo tras estrenar la temporada en LaLiga SmartBank con un triunfo en Ibiza. El técnico vasco señaló en rueda de prensa que el choque ante el Racing de este próximo sábado “le preocupa por la dinámica en la que llega tras ascender la pasada campaña. Le doy mucha importancia a ello y seguro que será peligroso”, aunque los santanderinos cayeron en la primera jornada en casa.

El técnico vasco fue tajante al afirmar que “tengo clarísimo el once del sábado aunque, obviamente, no lo voy a decir porque tampoco lo saben mis jugadores. Me gusta tener a los jugadores motivados y que piensen que todos pueden jugar. No soy de los que entrena con un once fijo sino que los mezclo durante las sesiones. Además, ahora con la posibilidad de hacer cinco cambios puedes variar la estructura del equipo y ceñirte a jugar con once, y más con la plantilla que tengo, no me gusta trabajar así”.

El rival

Sobre el próximo rival, manifestó que “propondrá lo mismo que el Ibiza. Tiene fases de querer el balón pero también otras de balones largos y al jugar fuera de casa imagino que nosotros tendremos que llevar más la iniciativa. Sin balón habrá que estar organizados porque tiene recursos y gente rápida, además de futbolistas que van bien en el balón parado”.

"En Ibiza me decidí por Callejón arriba pero eso no significa que vaya a repetirlo en las próximas jornadas"

Los rojiblancos se estrenan en casa y para Karanka lo único que cambia es que “jugamos delante de nuestra gente”. De hecho, elogió a la afición rojiblanca tras manifestar que “puede parecer un tópico pero la afición está volviendo a demostrarme todo el cariño que tiene hacia el equipo. Una de las razones que hizo que siguiera fue la confianza que tienen en nosotros. No tenía dudas de que iba a ser así. Y la prueba está en el número de abonados que hay. Ahora nos toca devolverle esa ilusión con trabajo”. Y es que para el vitoriano “jugar en casa para nosotros tiene que ser un aliciente en estos momentos que nadie hubiera deseado vivir y devolverles con puntos y buenos partidos su apoyo”.

Con el apoyo social y el buen partido realizado en Ibiza, la presión puede afectar a sus jugadores, pero el entrenador rojiblanco tiene claro que “soy el primero que sabe que esto es muy largo. Seguro que habrá momentos malos en los que habrá que estar todos juntos, afición incluida. Es normal que la gente se ilusione con la plantilla que hemos hecho pues contamos con jugadores que tenían ofertas de Primera División y han querido estar con nosotros pero es una de mis funciones rebajar esa presión a mis jugadores”.

Mejoras

Respecto al duelo de la primera jornada, resaltó que lo que más le gustó fue “no haber encajado goles, apenas concedimos ocasiones y estuvimos organizados y comprometidos”. No obstante, fue tajante al afirmar que “con balón tenemos mucho que mejorar y se hará, porque llevamos poco tiempo entrenando todos juntos”.

“Habrá momentos en los que no estemos tan bien pero en esos casos debemos estar bien organizados”

Otro aspecto a mejorar, como no puede ser de otra manera en el mes de agosto, es el apartado físico de sus futbolistas. “Cuando un equipo mete un gol la reacción del rival de querer remontar hace que se sufra un poco. Además, en Ibiza había muchos jugadores no habían jugado 90 minutos completos en pretemporada y tampoco nunca entre ellos, por lo que es normal que se baje un poco físicamente”, afirmó. Pero Karanka se queda con que “a pesar de ese bajón, el equipo estuvo comprometido, defendió bien y no nos crearon muchas ocasiones”. Y es que considera que “habrá momentos en los que no estemos tan bien pero en esos casos debemos estar bien organizados”.

Respecto a la táctica de situar a Callejón de delantero, apuntó que “puede jugar en varias posiciones. El otro día me decidí por él arriba pero eso no significa, ni mucho menos, que vaya a repetirlo en las próximas jornadas. La plantilla que tengo ahora mismo me da muchas alternativas, tanto para iniciar un partido como para hacer cambios a lo largo del mismo”. Bendito problema para el preparador del cuadro granadino que no ocultó que “me gusta llegar a mi despacho y que me cueste decidir qué once tiene que jugar. Encima, si miro el banquillo y veo lo que hay, todavía me da más alegría”.

La portería

Y una de las decisiones que ha tenido que tomar ha sido en la portería. En ese sentido, declaró que “hablé con ellos dos o tres días antes del partido en Ibiza y me cabreé, a modo de broma, porque quería que me lo pusieran difícil pero no tanto. Lo que le he dicho a ellos es que no se piensen que porque me haya decidido por André, será así todo el año. Es la primera vez que tengo dos porteros que me dan 100% de garantías”. Sin embargo, se queda con la respuesta de Raúl Fernández, del que dijo que “ha sido espectacular tras no jugar el primer partido. Sé que va a estar preparado y meterá presión a André Ferreira para poder jugar”. “Me costó tomar esa decisión”, reconoció.

Por último, respecto a uno de los fichaje con más nombre que han llegado en este mercado, Cabaco, indicó que “está para jugar pero no sabemos si para hacerlo durante 90 minutos. Hay que tener paciencia con él porque le falta ritmo. No me gusta arriesgar porque eso puede suponer perder a un jugador para largo. Además, atrás no me gusta tocar nada durante los encuentros si es posible”.