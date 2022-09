Aitor Karanka, técnico del Granada CF: "Es una cura de humildad"

El técnico del Granada Aitor Karanka compareció en rueda de prensa tras la derrota ante el FC Andorra, la primera de la temporada para los nazaríes.

El vitoriano expresó que "merecimos algo más por ocasiones, pero no puedo decir que sea injusto el resultado. La jugada del tanto anulado aún no la he visto. Creo que para el equipo es una cura de humildad bastante buena, aunque nunca nos guste perder. Dentro del vestuario no existía euforia, pero sí que se palpaba en el ambiente que ya había terminado la liga. Hay que tener respeto y afrontar cada duelo con humildad”.

Por otro lado, aseguró que a su equipo le faltó “lo que ha sido en los últimos partidos. Ahí es donde voy al decir lo de la cura de humildad, son once contra once y como no se corra, y se presione, lo pasaremos mal. Si eso lo igualamos, hay plantilla de sobra para ganar los partidos”, aseguró.