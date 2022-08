Aitor Karanka, técnico del Granada CF: "Esto es muy largo"

El Granada estrenaba este domingo su vitola de favorito al ascenso a LaLiga Santander en el inicio de la campaña de su regreso a LaLiga SmartBank, que afronta con una renovada plantilla que tiene casi cerrada.

Tras la victoria en Can Misses, el técnico rojiblanco ha advertido que es “solo un partido”. No obstante, “ha sido difícil después de todo lo que pasó anteriormente". “Estamos contentos con el resultado, con no recibir gol y con el compromiso de los jugadores. Lo hemos hecho bien”, ha afirmado.

Respecto a su rival, el técnico ha reconocido que lo teníamos “bien analizado” y “sabíamos que es un equipo que intenta salir desde atrás. Aún así ha admitido que le “gusta”, pues “es un equipo joven y tienen una idea clara. Estoy seguro de que les llegarán más jugadores y estará bien”, ha declarado.

Sobre la plantilla, Karanka ha señalado que envió el mensaje a los jugadores para que se lo pusieran difícil para este domingo. El técnico ha desvelado que “esto es muy largo” y “habrá jugadores que destaquen”. “Es importante mirar al banquillo y saber que todos quieren ser titulares”, ha expuesto.

Por último, sobre la cesión de Isma Ruiz al conjunto ibicenco, ha destacado que le dio “pena” no darle una oportunidad el año pasado, porque “es de los que siempre entrena al cien por cien, pero tiene calidad humana y ganas de progresar". Por último, ha asegurado que está convencido de que "va a ayudar al Ibiza”, ha sentenciado.