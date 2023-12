Alexander Medina: “Salimos heridos, pero no estamos muertos”

El uruguayo Alexander Medina, entrenador del Granada, reconoció la “dureza” de la derrota sufrida ante el Celta (1-0), pero dejó claro que su equipo “no” tirará “la toalla” porque aún quedan muchas jornadas para lograr el objetivo de la permanencia.

“Salimos heridos, pero no creo que salgamos heridos de muerte porque la muerte pasa por otro lado y en lo futbolístico faltan jornadas para que nosotros nos levantemos. A este equipo no hay que darlo por vencido. En la segunda parte se levantó después de un primer tiempo muy flojo, salió con otro carácter, otra personalidad y otro juego. Y yo me tengo que agarrar a los buenos minutos del equipo para tener la ilusión de cumplir el objetivo. No podemos tirar la toalla antes de tiempo”, afirmó.

El técnico del Granada señaló que la diferencia estuvo “en la eficacia” en ambas áreas porque el Celta marcó la que tuvo y ellos no convirtieron ninguna en el segundo tiempo.

“Los primeros 45 minutos fueron totalmente diferentes a los segundos. No fue un buen partido nuestro en el primer tiempo, pero en el segundo sí que fuimos el equipo que queremos ser. Pero esta liga no te perdona”, manifestó.Medina admitió que el vestuario estaba “tocado” pero él sigue siendo optimista: “Hay que levantarse rápido. Hay gente con carácter y personalidad en este equipo. A nadie le gusta perder y menos con la ilusión que veníamos, pero errores propios determinaron la derrota. Tenemos que cambiar rápidamente el chip”, subrayó.