André Ferreira: "El Granada CF tiene mucha calidad arriba que marcar diferencias"

La dinastía portuguesa bajo el arco del Granada CF sigue mandando. Tras el paso de Rui Silva y Luís Maximiano, el cuadro rojiblanco ha contratado a André Ferreira, un arquero luso procedente del Paços de Ferreira que hasta el momento está respondiendo a las expectativas creadas. Tres porterías a cero en otras tantas jornadas hablan muy bien de un guardameta que reconoció estar “muy contento con esos datos, pero a nosotros lo que nos importa es ganar los tres puntos cada partido”.

No obstante, no ocultó que “si dejamos la portería a cero estaremos mucho más cerca de ganar porque arriba tenemos calidad para marcar las diferencias”. En cualquier caso, señaló que “tenemos que seguir siendo sólidos defensivamente para que esa calidad salga y ganemos partidos”. Para ello, cree fundamental “estar metidos en el partido, dar órdenes, comunicarme con mis compañeros y hablar mucho con la línea defensiva porque eso nos ayuda a mantener la concentración”.

La clave

Para el jugador nacido en Vila Nova de Gaia la clave de los buenos datos defensivos de los rojiblancos es consecuencia de “la presión fuerte que hacemos y eso hace que a los rivales les cueste mucho salir con facilidad desde atrás y llegar a nuestra área”. Al hilo, apuntó que “todos nos tenemos que adaptar el modelo de juego que nos pide el entrenador. Si el equipo presiona alto, el portero debe dar cobertura a los defensas porque la línea defensiva no puede estar en el centro del campo y nosotros bajo el arco. Karanka nos exige que estemos atentos y, hasta el momento, está saliendo bien gracias al trabajo que hacemos con el preparador de porteros Rafa Avilés”.

Pero el hecho de ser el portero titular no le hace relajarse en el día a día. Todo lo contrario. André indicó que “mi relación con mis compañeros es muy buena. Estamos creando un grupo muy fuerte y la calidad que mostramos en los entrenamientos hace que todos estemos a tope diariamente”. De hecho, matizó que “si no tuviera la competencia de Raúl Fernández, yo no mejoraría. Si Raúl estuviera jugando tendría que dar lo máximo en cada entrenamiento para arrebatarle el puesto”.

El buen momento del Granada CF ha llevado cierta euforia a la ciudad, al que descarta el luso que exista dentro del vestuario. “La gente vive los partidos con mucha emoción y está ilusionada pero dentro del vestuario no tenemos euforia. Estamos concentrados en nuestro trabajo porque la competición es muy larga y el próximo partido ante el Andorra será muy complicado si vamos confiados y eufóricos”.

Competencia

Para Ferreira, uno de los puntos fuertes del cuadro entrenado por Aitor Karanka es “contar con dos o tres jugadores para cada posición y si el míster hace cambios apenas se nota en el campo”. Pero eso no quita que considere que “tengamos que trabajar mucho porque los equipos cada vez vienen con más ganas de ganarnos y para que eso no pase todos debemos comprometernos en campo, desde los delanteros hasta los defensas”. Pero no obvió que “estamos en un buen momento pero la liga es muy larga, son muchos partidos y va a ser una temporada difícil sin embargo, será más fácil trabajar con victorias”.

Por último, sobre el hecho de que la entidad rojiblanca haya tenido guardametas portugueses en las últimas seis temporadas lo valoró positivamente: “La preparación de los porteros ha mejorado mucho en los últimos años en Portugal. Los entrenadores están haciendo un gran trabajo y el Granada CF ha lleva tiempo ojeando mucho a los porteros portugueses y hasta el momento ha sido una buena relación”.