Antoñín: "Vengo al Granada CF a ayudar todo lo que pueda y a aprender"

"Vengo a ayudar en todo lo que pueda y aprender". Con estas palabras se presentó a la sociedad rojiblanca Antoñín.

El nuevo delantero del Granada, que se ha comprometido con el club granadinista por lo que resta de temporada y cuatro temporadas más –hasta junio de 2024– hizo gala de mucha modestia durante su presentación: "Vengo con humildad. También con paciencia y con ganas de trabajar".

El joven jugador –tiene 19 años–, tras señalar que la operación de su fichaje ha sido complicada, mostró su deseo de jugar en el Granada porque "es un club que está haciendo las cosas muy bien".

También tuvo palabras de agradecimiento para el club de su ciudad, el Málaga, "por darme esta oportunidad, por haberme tratado muy bien y por facilitarme que llegue al fútbol profesional". Al respecto, recordó que "jugaba en el filial como uno más hasta que Víctor Sánchez del Amo me subió al primer equipo y a partir de ahí todo ha ido muy rápido, tanto que no me creo que en cinco meses vaya a jugar en Primera". E insistió: "Todavía no me lo creo".

Antoñín tiene muy claro a lo que viene al Granada. "Soy muy joven, así que vengo a aprender, a aportar y ayudar en todo lo que pueda a esta gran familia", dijo el atacante malagueño.

Adaptarse cuanto antes

A la hora de hablar de sí mismo, el nuevo jugador rojiblanco manifestó que "siempre he jugado de 9 referencia", pero en seguida añadió que "jugaré donde me diga el míster, en la derecha, en la izquierda, de segunda punta..., donde me ponga el entrenador voy a jugar".

Precisamente, Antoñín señaló que el martes mantuvo una breve conversación con Diego Martínez. "Lo primero que me dijo es que me ponga el mono de trabajo y que me adapte cuanto antes".

"Duele dejar el club que me ha dado todo y que me ha permitido estar aquí. Es complicado pero es imposible rechazar una oferta cuando te viene la oportunidad de jugar en Primera División y más en el Granada, que es increíble el temporadón que está haciendo", reconoció Anoñín, que concluyó su primera comparecencia en Granada de forma categórica: "Estoy loco por empezar y por entrenar al máximo".